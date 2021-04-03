Пасхальные выходные в эпоху пандемии

За несколько часов до вступления в силу новых ограничений во Франции вокзалы были сильно загружены как в Париже, так и в крупных городах. Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться: в пятницу в реанимацию поступили еще 145 человек, это самый большой суточный показатель за последние пять месяцев.

Ограничительные меры будут действовать в течении 4 недель, и те, кто может, пользуются оставшимся временем, чтобы уехать.

"Я уезжаю, потому что оставаться на полтора месяца в квартире площадью 30 м2 в одиночестве не очень приятно. С другой стороны, мне повезло, потому что я могу работать удалённо, поэтому я могу провести это время ближе к природе".

Второй день подряд в пятницу в парке Буа-де-ла-Камбр в Брюсселе вспыхивают протесты недовольных ограничительными мерами. за нарушение общественного порядка задержаны 11 человек

Усиленные наряды полиции были развёрнуты в городе, чтобы предотвратить проведение новых несанкционированных мероприятий после организованного в четверг подпольного фестиваля "Ла Бум", который привел к столкновениям с полицией и разгону почти 2000 человек.

А в Нидерландах в пятницу власти приостановили использование вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет после пяти случаев тромбоза у женщин в возрасте от 25 до 65 лет и смерти одной из них. Германия приняла аналогичное решение ранее на этой неделе.