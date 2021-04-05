Нетаньяху расценил обвинения в коррупции как попытку государственного переворота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил прокуратуру в попытке государственного переворота из-за дела о коррупции. С таким заявлением он выступил на заседании Окружного суда Иерусалима, где главу правительства обязали выслушать выступление государственного обвинителя.

«Вот как выглядит попытка государственного переворота», — говорил Нетаньяху. По его словам, предъявив ему официальные обвинения, прокуратура действует против воли избирателей, которые голосовали за партию «Ликуд». После этого выступления политик покинул здание суда.

Прокурор Лиат Бен-Ари в суде говорила, что следствие собрало многочисленные важные доказательства вины Биньямина Нетаньяху. Ему грозит длительный тюремный срок по ряду статей, в том числе о мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии прокуратуры, политик пользовался поддержкой владельцев ведущих СМИ Израиля, которые публиковали материалы в интересах Нетаньяху в обмен на взаимную помощь. Кроме того, он, как заявляет прокуратура, получал дорогие подарки, которые по сути были взятками.

Премьер-министр все претензии отвергает. Он неоднократно называл эти дела, объединённые общим процессом, политически мотивированными. Обвинения в коррупции называют одной из главных причин кризиса в Израиле, который в марте провёл уже четвёртые досрочные парламентские выборы за два года. Хотя партия «Ликуд» потеряла часть мандатов, сохранив первенство, Нетаньяху рассчитывает на формирование новой коалиции, которая позволит ему остаться премьер-министром.