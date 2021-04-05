В Иерусалиме возобновились слушания по делу против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

В Израиле возобновились судебные слушания по трем делам в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Главу правительства обвиняют в злоупотреблении общественным доверием, мошенничестве и коррупции. Сам Нетаньяху настаивает на своей невиновности. В рамках наиболее резонансного дела следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" преференции в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета.

У здания Окружного суда Иерусалима собрались демонстранты, которые призывали Нетаньяху уйти в отставку.

Как ожидается, премьер будет участвовать в очередных переговорах по созданию коалиции по итогам четвертых за два года досрочных парламентских выборов. На них партия Нетаньяху "Ликуд" получила большинство мандатов, но их недостаточно для создания кабинета министров.

Консультации с представителями 13 прошедших в парламент партий проводит президент Израиля Реувен Ривлин. До седьмого апреля он должен поручить одному из депутатов формирование правительственной коалиции.