Демонстрации под лозунгом «Убей билль» в Англии и Уэльсе

В городах Англии в Уэльса прошли очередные демонстрации против поправок в уголовное и полицейское законодательство, предложенных парламенту правительством Бориса Джонсона. Манифестации под лозунгом Kill the Bill — Убей Билль — проходят каждые выходные с 21 марта. Новые законы будут действовать главным образом в Англии и Уэльсе, но отчасти коснутся и Шотландии с Северной Ирландии.

Билль (Police, Crime, Sentencing and Courts Bill), текст которого насчитывает 300 страниц, среди прочего максимально (до пожизненного заключения) ужесточает наказание за такие преступления как умышленное убийство ребенка, убийство в результате наезда на автомобиле, вводит 10-летнее лишение свободы за осквернение памятников.

Но протесты вызывают статьи законопроекта, дающие широкие права полиции по разгону и задержанию участников уличных манифестаций, и предусматривающие до 10 лет лишения свободы для участников демонстраций, если они, например, повредили чью-либо собственность или причинили «серьезное раздражение или неудобство» некоторой части общества.

Авторы законопроекта настаивают на том, что билль сделает решения полиции и судей по делам об уличных протестах более предсказуемыми, так как нынешнее английское право регулирует этот вопрос очень неопределенно.