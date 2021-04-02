Экономика России: "Всё плохо, но лучше, чем у многих"

Российская экономика проходит через пандемию не без потерь, но лучше, чем многие: ВВП России в 2020-м году снизился на 3%, как следует из обновлённых данных Росстата, опубликованных в четверг. Это меньше, чем в среднем по планете, и гораздо меньше, чем во многих европейских странах: например Великобритания потеряла 9,9%, а Франция — 8,2%.

Антон Табах, экономист:

"Пандемия оказала большое влияние: много рабочих мест исчезло, особенно в секторе обслуживания, но много и появилось. В конечном итоге ситуация оказалась лучше, чем могла бы быть — но она определённо плохая".

Российские бизнесмены признают, что помогло решение не вводить жёстких локдаунов после весеннего; но с другой стороны и госпомощь была весьма ограниченной и труднодоступной.

В декабре во время второй волны несколько баров и ресторанов Санкт-Петербурга открыто отказались следовать ограничениям, объединившись в так называемую "карту сопротивления". Несмотря на рейды полиции, в конечном итоге предприниматели добились соглашения с властями.

Михаил Кавин, менеджер бара:

"А как ещё выживать было? Людям нужно было что-то кушать, где-то работать, что-то делать. Правительство, власти ни на какие диалоги не шли, поддержку не оказывали — ни как сотрудникам, ни представителям бизнеса. Единственный был выход — достучаться".

Некоторым пришлось кардинально поменять род деятельности. Компания, производившая стенды для выставок, оказалась весной без заказов. Спасением стала идея производить складные столы для удалённой работы, чтобы их можно было без труда разместить даже в крошечной квартире. Правда, по словам руководителей компании, этого оказалось достаточно лишь для того, чтобы удержаться на плаву.

А для российских служб доставки и сетевой торговли, как и по всему миру, пандемия оказалась подарком судьбы. В интернет-магазине Ozon объём продаж за 2020 год вырос в 2,5 раза.