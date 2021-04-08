Хайнц Бек: "Ресторанная индустрия оправится от COVID-19"

Всемирно известный шеф-повар, удостоенный трех звезд Мишлен, Хайнц Бек рассказал Euronews о том, почему популярная ресторанная индустрия должна оправиться от COVID-19. Он также рассказывает нам о своей блестящей карьере и о том, почему его исследования в области правильного питания сейчас важны для нашего здоровья больше, чем когда-либо.

Мы на пути выхода из пандемии, от которой пострадал весь мир. Как она повлияла на вашу индустрию?

— Конечно, индустрия очень сильно пострадала, особенно в Европе. Понимаете, ресторанная индустрия очень недокапитализирована из-за высоких затрат на рабочую силу. Все эти маленькие ресторанчики с небольшим количеством ресурсов, их будет очень трудно заново открыть. Для этого нам нужна большая поддержка, не только со стороны правительства, но и от людей. Чтобы люди побыстрее вернулись к нормальной жизни, привычному питанию в ресторанах. Питаться в ресторанах – это же замечательно! Это хорошо для вас, для вашей души, для вашего мозга, вы чувствуете себя лучше – просто общаясь. Сидеть дома и не иметь возможности общаться, быть частью социума… Это очень сильно влияет на многих. И помочь им вы можете, только дав возможность снова общаться.

Вы известны как мастер современной кухни. Что это значит для вас?

— Для меня это очень, очень важно, потому что моя философия приготовления пищи в том, что мы все - это то, что мы едим. Вы делаете свое тело сильнее, а здоровье устойчивым, питаясь правильно. И это очень важный момент, потому что в пандемию все многие поняли, насколько важно здоровье и насколько важна наша иммунная система. И если правильно питаться, правильно готовить пищу, есть в правильном количестве, ваша иммунная система станет намного, намного сильнее. 20 лет я занимаюсь подобными исследованиями, я провел множество экспериментов по научной работе с разными международными профессорами, изучая, как пища отражается на организме.

Для качества питания важно, откуда продукт прибыл, как его выбирали, как он рос и как его доставили. Это самый первый этап, и все должно быть сделано четко. Следующий этап - как хранить продукт в холодильнике и как приготовить его так, чтобы не потерялись питательные микроэлементы, ведь они так важны для нашего метаболизма. И, конечно же, выбор правильной пищи и ее выращивание в правильное время года не менее важны, потому что летом вам нужно много, много пищи, богатой минералами и водой, потому что в течение дня мы потеем и теряем много воды из организма. А вместе с водой мы теряем много минеральных солей. И что мы должны сделать? мы должны вернуть их в наш организм.

_Что нужно сделать для борьбы с такими проблемами, как детское ожирение? _

— Знаете, здесь есть сразу несколько факторов. Первый из них - это правильное общение. Детям надо объяснять, как правильно питаться, что можно есть, а что нельзя.

Вы родом из Германии, но известны своей итальянской кухней. К какой же стране лежит ваше сердце?

— Я европеец... Понимаете, со времен Римской империи Европа была одной страной. Римская империя простиралась от Турции до Португалии, от Англии до Италии. Так что в итоге у нас у всех одни корни. Так почему мы должны говорить: "Ты англичанин, а я итальянец? Или я немец, а ты француз?" У нас одни корни, действительно очень глубокие и прекрасная культура. Европейская культура - это великая культура. Мы должны помогать друг другу, чтобы снова стать сильными и сплоченными, как раньше.

Мы знаем, что вы удостоены тремя звездами Мишлен. Это же такая ответственность. Это немного давит на вас? К вам теперь завышенные требования?

— Да, конечно. Давление есть. Но я очень, очень, очень счастлив, что эти звезды, спустя все эти годы, у меня есть. Это помогает еще больше мотивировать моих сотрудников и каждый год говорить им, что мы должны становиться лучше, и изо всех сил стараться каждый год придумывать новые идеи, новые концепции, новые блюда. И все это с позитивом. Так я помогаю моей команде совершенствоваться. Хорошо, лучше, и лучше всех. Нельзя останавливаться, пока хорошее не станет лучше, а лучше - лучше всех.