Сардиния против третьего локдауна

На Пасху Италия снова уходит в локдаун, страна изо всех сил пытается сдержать третью волну COVID-19. Сардиния – не исключение, несмотря на то, что это единственный регион Италии, где вирус находится под контролем.

Сардиния: из "белой" в "оранжевую"

На короткое время это была "белая зона" на "цветной" карте COVID-опасности в Италии.

На протяжении трех недель Сардинии удавалось быть "белой" COVID-зоной. Мы были рады. Наконец-то мы могли свободно перемещаться по региону Стефания Оланда жительница Карлофорте

"Цветная" COVID-карта Италии до Пасхи Pinna, Monica/Euronews

Жить в "белой зоне" означает больше находиться на улице, совершать более длительные прогулки, встречаться с людьми, останавливаться и разговаривать с ними Мариса Порку жительница Карлофорте

Сардинии удалось удержать количество случаев заражения коронавирусом в неделю ниже 50 на каждые 100 тысяч жителей в течение почти месяца. В наиболее затронутых регионах Италии это число могло превышать 500 случаев на каждые 100 тысяч.

Стефания, мать двоих детей, живет в Карлофорте. Она направляется к сестре, чтобы узнать последние новости о COVID-19 от местного мэра. Меры меняются так быстро, что никто не хочет пропускать его еженедельное выступление.

Мэр объявляет, что Сардиния, вероятно, перейдет в "оранжевую зону" риска, а это означает, что бары и рестораны закроются, а жители не смогут покинуть город.

Быть "белой зоной" - это цель, которую мы достигли не случайно. Это то, над чем мы действительно много работали, и мы должны постараться сохранить все как есть. Главное, это соблюдение региональных директив. Мы верим в это Сальваторе Пуджони мэр Карлофорте

Переход Сардинии в "оранжевую" зону означает закрытие баров и ресторанов Pinna, Monica/Euronews

Окраситься в "оранжевый" - это шаг назад. Все мы устали жить в таких стесненных условиях. Мы чувствуем себя раздавленными. Мы делаем покупки быстро, и нет никакой возможности встретиться и поболтать Мариса Порку жительница Карлофорте

Стефания не знает, почему это изменение было таким резким. Она говорит, что "информация о заражениях по телевизору далека от реальности. На самом деле у нас их меньше".

Для жителей Карлофорте наступает последний уикенд в статусе зоны с низким уровнем риска. Национальное правительство подтвердило переход Сардинии в "оранжевую зону". Кристиано – владелец ресторана, и он сбит с толку.

Счета продолжают поступать, надо оплачивать арендную плату, мы не знаем, что делать дальше. Но проблема не в этом. Проблема в том, как вы решаете, какого мы цвета. До вчерашнего дня на Сардинии было 0,8% зараженных, а сегодня мы "оранжевые" Кристиано Джунтини владелец ресторана в Карлофорте

Обновленная "цветная" COVID-карта Италии на Пасху Pinna, Monica/

"Спорная" COVID-стратегия Италии

В ноябре прошлого года правительство Италии установило гибкую систему ограничений по цветам. Чем выше риск, тем жестче меры, в красных зонах они наиболее строгие.

Цветовой статус каждого региона Италии пересматривается каждые две недели, иногда даже еженедельно, в зависимости от того, как развивается ситуация. Аналогичные стратегии были приняты и в других странах Европы (например, во Франции и Испании).

По словам всемирно известного вирусолога Андреа Крисанти, цветовая система и такая стратегия имеют свои недостатки.

Все стратегии, которые пытались контролировать скорость заражения (число R), вместо того, чтобы пытаться уменьшить заболеваемость, вызвали этот цветовой переход от региона к региону. Такая система оказалась совершенно неэффективной.



После первого итальянского локдауна мы упустили возможность настроить систему контроля и отслеживания, основанную на автоматическом закрытии и ограничениях при возникновении кластера. Была иллюзия, что мы справляемся с чрезвычайной ситуацией. То, что мы видим сейчас - результат серии ошибок, которые регулярно повторялись Андреа Крисанти вирусолог

Решения правительства не раз вызывали споры на региональном уровне. Сардиния - самая последняя. Местная администрация предпочла не комментировать решение Рима, но мэр административного центра Сардинии, Кальяри, решил высказаться.

Мы заслуживали оставаться в "белой зоне" еще и потому, что из 21 фактора, использованного правительством для оценки уровня риска, 20 были ниже этого уровня. Лишь один – по скорости распространения вируса – был завышен. Думаю, мы могли бы провести еще как минимум одну неделю в "белой зоне" Паоло Труццу мэр Кальяри

Спасти туризм

Сардиния отчаянно нуждается в туризме, но не в вирусе, который тот потенциально может принести. Прошлым летом регион был почти свободен от COVID до лета, но его туристические районы превратились в кластерные зоны в августе. Люди опасаются, что ситуация может повториться.

Туризм жизненно нуждается в туризме, но и это лето - под вопросом Pinna, Monica/Euronews

Мы направляемся в Ольбию, главный туристический порт Сардинии. Все пассажиры, у которых нет отрицательного теста на COVID или сертификата о вакцинации, проходят тестирование на месте. Многие говорят, что у этой системы есть большие недостатки.

Что же будет летом, когда наплыв туристов будет намного выше? Мы спросили у Службы гражданской защиты, чем они будут руководствоваться.

Стратегия на лето - принимать только людей, которые были вакцинированы или с отрицательным тестом. Мы не сможем проводить тщательную проверку, как сейчас, сотен прибывающих пассажиров, когда их будут тысячи Альберто Фоцци дирекция Службы гражданской защиты

Смогут ли люди путешествовать этим летом? По мнению вирусолога Крисанти – нет. Он говорит, что число случаев заражения сейчас намного выше, чем в месяцы после карантина в прошлом году.

Я думаю, нам нужно выбрать три взаимодополняющих стратегии: вакцинация, дистанцирование и развитие систем надзора и отслеживания, при помощи программного обеспечения и ПЦР-тестов. Что мы не можем обеспечить в полной мере сейчас Андреа Крисанти вирусолог

Чтобы избежать наихудшего сценария, Европа разворачивает кампанию вакцинации, вызывающую множество споров. Италия отстает из-за задержек с поставками вакцин. Сардиния в конце списка по числу привитых. В этом новом центре вакцинации в Ольбии власти максимально ускоряют процесс вакцинации.

Мы почти соответствуем программе, несмотря на огромные проблемы. Есть трудности с набором персонала, с компьютерными системами, с поставкой доз, с хранением запасов для вторых доз. Нам нужно отложить около 30% доз, что составит 70% от сделанных прививок Марко Чиллиано специалист по инфекционным заболеваниям

По мере ускорения программ вакцинации во всем мире идея паспорта вакцинации получает все большую поддержку. Скептики говорят, что это может нарушить защиту личных данных, но защитники считают, что это может перезапустить экономику, которая возвращается к спасению жизней.