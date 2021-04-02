Взрыв многоэтажки в "горячем" пригороде Лиона

Во Франции в одном из "горячих" пригородов Лиона Венисье в пятницу снесли высотное 15-этажное здание "Монмуссо" в рамках второго этапа операции по реконструкции города, которая началась в 2005 году. Все 197 семей были заранее переселены. Утром из окрестных домов в целях безопасности были эвакуированы 700 жителей. По словам мэра Венисье Мишель Пикар, "цель этого сноса - соединить центр города с остальной частью плато Мингетт, в результате операции будут построены новые жилые дома, расширены коммунальные услуги и разбиты зеленые насаждения".
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