Подкидыши у великой американской стены

Приграничная служба США опубликовала видео, на котором контрабандисты переправляют через стену на американо-мексиканской границе младенца и пятилетнего ребенка и оставляют их без присмотра на американской территории. Подкидыши был подобран пограничниками, им была оказана медицинская помощь.

Ежедневно мексикано-американскую границу пересекают сотни несовершеннолетних латиноамериканского происхождения. Как правило, их родителям было отказано в американской визе. Центры приема нелегальных мигрантов в штатах Техас и Нью-Мексико.