Европейские правые сколотили новый альянс

Крупнейшие государственные и общественные деятели правого толка, консерваторы-националисты, из Венгрии, Италии и Польши договорились в Будапеште о более тесном сотрудничестве на европейском уровне в будущем. При этом они решили не объявлять пока о создании общей политической группы в Европейском парламенте, которая стала бы второй по размеру фракцией.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, председатель итальянской партии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Сальвини и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили, что продолжат переговоры с другими правыми партиями.

«Мы много говорили о наших общих ценностях, - сказал Орбан. - Совершенно очевидно, что помимо наших атлантических обязательств мы представляем ценности свободы, достоинства, христианства, семьи и национального суверенитета. И мы говорим «нет» цензуре со стороны брюссельской империи, "нет" коммунизму, нелегальной иммиграции, а также антисемитизму. Мы разделяем эти ценности и заявления ».

Лидеры согласились продолжить переговоры между собой и выразили готовность присоединиться к другим европейским партиям. Специалист по европейским выборам считает, что оказалось сложно вовлечь в новый альянс итальянскую партию «Лига".

«Мы видели, что венгерской «Фидес» было легче объединить усилия с польской партией «Право и справедливость», поскольку они занимают сходные позиции по многим вопросам, за исключением, возможно, отношений с Россией, - сказал Дору Франтеску. – С "Лигой" им немного труднее сотрудничать в связи с некоторыми разногласиями по поводу экономики, но ещё и потому, что итальянская партия намного больше, и им пришлось бы разделить с этой "Лигой" много власти».

Польские и венгерские политики находят также общий язык, будучи восточноевропейцами.

Процесс создания альянса начался после того как «Фидес» вышла из Европейской народной партии, крупнейшей парламентской фракции.