"Пандемийные" выборы в Болгарии

В почти семимиллионной Болгарии ситуация с третьей волной пандемии складывается непростая, в настоящий момент в больницах находятся почти 10 тысяч пациентов.

В стране на ближайшее воскресенье намечены парламентские выборы - Болгария - после Нидерландов - второе государство-член ЕС, которое организует общенациональное голосование. В том числе и в стационарах.

Божидар Чукурланов, главврач, Александровская больница: "У нас тут будут четыре кабинки. Одна из них установлена в инфекционном отделении, сейчас это "ковидарий". Три других - в разных зданиях на территории больничного комплекса. Там смогут проголосовать и обычные пациенты".

Сам процесс голосования сопровождается жесткими правилами, которые требуют нынешние нормы санитарной предосторожности.

Таня Цанева, Центральная избирательная комиссия Болгарии: "Все члены избирательных комиссий, работающие на местах, будут носить защитные костюмы и маски, чтобы избежать заражения. А находящимся в карантине избирателям рекомендуется сдавать бюллетени по почте, чтобы минимизировать контакты"..

Подавляющее большинство избирателей, у которых выявлен вирус, будут голосовать из дома. Таких сегодня - около 60 000 человек.

Дамиан Воденитчаров, журналист Euronews, передает из Софии: "Для тех, у кого выявлен вирус, но кто чувствует себя неплохо, остался дома и самоизолировался, предусмотрен иной порядок голосования. Им присылают бюллетень в электронном виде, его требуется подписать. Но для этого избиратель должен знать, как сделать цифровую подпись. Или у него или у нее дома должен быть принтер. В любом случае, эти формальности непросты для многих".

У Ирены Борановой был обнаружен коронавирус 10 дней назад.

Бюрократические детали, которые сопровождают исполнение гражданского долга, ей понятны не до конца: "Я все-таки в карантине. Вся процедура займет значительное время. Мэрии открыты только до 16:00. Я просто не знаю, кого просить, чтобы отнести мой заполненный бюллетень в муниципалитет".

Ежедневно в Болгарии прирост зараженных составляет более 4000 человек.

Самый высокий уровень распространения инфекции зарегистрирован в Софии и других крупных городах страны.