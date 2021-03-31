Пандемия замедлила прогресс на пути к гендерному равенству

Достижение глобального гендерного паритета может занять почти 136 лет. Об этом говорится в новом докладе Всемирного экономического форума. В предыдущем отчете эксперты полагали, что уменьшить гендерный разрыв удастся за сто лет. Прогресс во многих странах застопорился из-за локдаунов, и замедления экономического роста на фоне коронавирусной пандемии.

Саша Вакулина, Euronews: "Почему, и каким образом год пандемии Covid-19 оказал такое разрушительное воздействие?"

Саадия Захиди, управляющий директор Всемирного экономического форума:

"Проблема в том, что пандемия негативно влияла на участие женщин в производстве и других видах трудовой деятельности. Есть и проблема не связанная непосредственно с пандемией. Мы наблюдаем спад в тех областях, где ранее был достигнут прогресс, например, это касается политических прав и возможностей женщин. Такое происходит в некоторых странах с мощнейшей экономикой. Настал момент задуматься о равенстве мужчин и женщин и интеграции в самом широком смысле, поскольку нам придется восстанавливать экономику. Нельзя принимать половинчатые меры".

Саша Вакулина, Euronews: "Какие способы и инструменты нам доступны? Речь идет о квотах, или еще и о чем то другом?"

Саадия Захиди, управляющий директор Всемирного экономического форума:

"Во-первых, надо предпринимать определенные шаги в сфере экономики, связанной с уходом за пожилыми людьми и детьми. Касается это и социальной инфраструктуры. Это те области, где очевидна необходимость принятия правильных и адекватных решений. Если все останется по-прежнему, если в нашей культуре сохранится тенденция взваливать только на женщин уход за малолетними и престарелыми, да к тому же бесплатный, гендерный разрыв не сократить.

Во-вторых, должна произойти революция в системе переподготовки кадров. В будущем многим работникам понадобится и повышение квалификации, и переквалификация, поскольку придется сталкиваться с перераспределением рабочих мест и трудоустройством после увольнений.

Наконец, больше гибкости должно быть в процессе трудоустройства. Если мы хотим выйти из кризиса, то да, в этой сфере возможно применение квот, разумных квот. Это даст уверенность в том, что, когда экономика начнет восстанавливаться и рынок труда оживится, женщины и мужчины при приеме на работу окажутся в равных условиях".