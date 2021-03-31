Еврокомиссия подала иск против Польши

Еврокомиссия объявила о подаче в Европейский суд юстиции иска против Польши из-за нарушения прав судей и принципа независимости судебной системы в этой стране. Данный иск носит беспрецедентный характер, поскольку касается политических вопросов и проблемы взаимоотношений различных ветвей власти в одной из стран ЕС

В Брюсселе заявляют, что закон о реформе судебной системы, принятый в Польше в 2019 году, несовместим с верховенством права Европейского союза

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подчеркнул: "Эта реформа не соответствует целому ряду фундаментальных положений договоров. Еврокомиссия считает, что оспариваемый закон подрывает принцип независимости судебной системы в Польше и противоречит верховенству права ЕС".

В Варшаве заявляют, что у этого иска нет законных и фактических оснований, так как согласно Конституции Польши и европейским договорам регулирование вопросов, связанных с осуществлением правосудия — исключительная прерогатива страны.

В связи с объявленной в Польше судебной реформой, Еврокомиссия ещё в 2017 году возбудила против неё процедуру, которая может привести к лишению страны права голоса в Совете ЕС

Польская оппозиция утверждает, что неугодных властям судей принудительно отправили на пенсию.

Закон о реформе судебной системе вступил в силу в феврале 2020 года.

В своем иске Еврокомиссия требует отмены закона о реформе судебной системы или приостановке его действия с немедленной отменой всех положений, касающихся приостановки полномочий судей.

Закон о реформе судебной системы предполагает, в частности, дисциплинарную ответственность судей за действия политического характера.