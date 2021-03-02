Решение Европейского суда против судебной реформы в Польше

Судебная реформа Варшавы, которую часто и жёстко критикует Брюссель, получила ещё один удар извне - на этот раз, из Люксембурга. Европейский суд постановил, что применение нового механизма назначения членов Верховного суда Польши приведёт к нарушению законов Евросоюза.

Постановление обязывает консервативное польское правительство отменить данную часть реформы, соблюдать принципы судебной независимости и права граждан на юридическую защиту. Оно было принято после жалоб со стороны некоторых польских судей на то, что их преследовали и грозили уволить за несогласие с решениями партии «Право и справедливость», которая пришла к власти в Польше 2015 году.

Либеральный евродепутат из Нидерландов поддерждивает решение судей в Люксембурге и призывает Брюссель к решительным мерам:

"Постановление в основном подтверждает то, что мы наблюдаем уже нескольких лет, а это - полный захват судебной системы правящей партией, - сказала София ин'т Велд. - По сути, судебную систему лишают независимости. Это постановление ещё раз подтверждает, что Европейской Комиссии необходимо ускорить рассмотрение совершенных нарушений и судебные разбирательства против Польши. В противном случае вся независимость судебной системы будет уничтожена".

В связи с объявленной в Польше судебной реформой, Еврокомиссия ещё в 2017 году возбудила против неё процедуру, которая может привести к лишению страны права голоса в Совете ЕС, но ощутимых результатов пока не заметно. Польская оппозиция утверждает, что неугодных властям судей принудительно отправили на пенсию, а сторонники властей говорят, что и речь идёт о судьях, служивших коммунистическому режиму.

В 2019 года Европейский суд поставил под сомнение правомерность создания в 2018 году дисциплинарной палаты в структуре Верховного суда Польши. Её членов назначает президент страны.