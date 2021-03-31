Суд обязал Бельгию отменить ограничительные меры или принять новый закон

Суд первой инстанции в Брюсселе обязал правительство Бельгии отменить в связи с отсутствием юридической базы экстренные санитарные меры, введенные на фоне пандемии, или же закрепить возможность их принятия в законе в течение ближайших 30 дней. Если власти не уложатся в отведенный срок, им предстоит выплатить штраф - 5 тысяч евро за каждый день просрочки. Даже в случае подачи апелляции приведение в исполнение данного приговора приостановлено не будет.

В феврале Лига прав человека (LDH) подала иск с требованием проверить, соответствуют ли закону принимаемые правительством с конца октября 2020 года решения об ограничении передвижения по стране и за ее пределами, закрытии школ и ресторанов, отмене культурных и спортивных мероприятий.

- Данные ограничения прав и свобод могли быть введены, учитывая важность поставленных задач и необходимость обеспечить защиту права на жизнь и права на здоровье людей, но, тем не менее, они должны были быть справедливыми и соразмерными, - говорится в заявлении юристов, выступивших в частности против уголовных санкций в отношении нарушителей санитарных мер.

В январе в Брюсселе прошли массовые манифестации. Поводом для выхода людей на улицы стала скоропостижная смерть 23-летнего молодого человека, которого полиция задержала за нарушение карантинных мер.