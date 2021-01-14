Волнения в Брюсселе: 100 человек задержано

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Кикенборн осудил столкновения с полицией, происшедшие вечером в среду в столице королевства.

Он заявил, что "ни в коем случае не может принять подобное, а истину установит расследование случившегося с Ибраимой Б.".

Манифестация в Брюсселе была разрешена, поводом для ее проведения стала скоропостижная смерть 23-летнего задержанного Ибраимы.

По данным правоохранителей, Ибраима был остановлен полицией для проверки документов, но попытался сбежать. Его задержали и доставили в участок, где Ибраиме стало плохо, по дороге в больницу он скончался.

Со ссылкой на адвокатов Ибраимы сообщается, что у последнего имелось сердечно-сосудистое заболевание.

Манифестанты обвинили в смерти Ибраимы полицейских.

Поначалу мирное выступление переросло в столкновения: протестующие забросали полицейских булыжниками.

В эпицентре волнений оказался кортеж бельгийского монарха.

Власти сообщили о задержании нескольких десятков человек