Сирия: остановить насилие в лагере Аль-Хол

Ополченцы Сирийских демократических сил (SDF), возглавляемые курдами, подтвердили начало "операции по обеспечению безопасности" в лагере Аль-Хол на севере Сирии. Это связано с волной насилия и убийств, захлестнувшей лагерь, в котором проживают семьи боевиков группировки `Исламское государство, в том числе и иностранные граждане, чья репатриация вызвала жаркие споры в Европе.

Сирийские демократические силы - военный альянс, образованный при поддержке международной коалиции во главе с США. В убийствах ополченцы обвиняют исламистов. По их данным, с начала марта 15 человек были убиты и 2 ранены в результате нападений, совершенных сторонниками группировки Исламское государство.

В среду ЮНИСЕФ опубликовала заявление, в котором говорится, что жертвами насилия в лагере Аль-Хоп стали также дети. "Ситуация с безопасностью в лагере вызывает тревогу, с начала года было сообщено об убийстве 40 взрослых и двух детей", - бьёт тревогу ЮНИСЕФ, отмечая, что рост насилия в лагере подчеркивает острую необходимость в более долгосрочных решениях для детей в Аль-Холе. "Сирийские дети должны быть безопасно реинтегрированы в их местные сообщества, а дети-иностранцы репатриированы в страны их происхождения безопасным и достойным образом", - говорится в заявлении.