Генпрокуратура обвинила Светлану Тихановскую и ByPol в подготовке теракта

Генпрокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело о подготовке теракта против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и выступивших на стороне оппозиции в ходе протестов экс-силовиков, создавших инициативу ByPol. КГБ поручено начать розыск подозреваемых - в частности, обратиться за содействием к иностранным компетентным органам - Литвы (где сейчас находится Тихановская) и Польши - об их экстрадиции. Об этом заявил генпрокурор страны Андрей Швед. Ранее белорусское МВД сообщило о предотвращении двух терактов в Минске и в одной из воинских частей Брестской области.

По версии следствия, подозреваемые готовили взрывы и поджоги, а затем собирались "обвинить представителей органов госвласти в совершении действий, создающих опасность гибели людей". Соответствующие показания дал некий гражданин Малейчук, задержанный ранее, по словам Шведа, "с поличным".

Бывшие силовики назвали открытие уголовного дела "театром абсурда". Ранее объединение ByPol выступило с заявлением, в котором сообщило о подготовке теракта самими белорусскими властями в одном из зданий органов внутренних дел - "в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации", а также с целью введения чрезвычайного положения в стране.

В начале марта в отношении участников ByPol, рассказывающих о случаях нарушения прав человека силовиками в Беларуси, возбудили другое дело - по обвинению в разжигании социальной вражды.