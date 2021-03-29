Вакцины в Восточной Европе и на Балканах - не просто борьба с коронавирусом

Темпы вакцинации в ЕС отстают от графика, у мирового сообщества возникают вопросы к безопасности AstraZeneca. В условиях недостатка вакцин в регионе, многие страны Восточной Европы и Балкан задаются вопросом: ухудшатся ли их отношения с Западом от закупки недостающих доз в России?

"Вакцинная дипломатия имеет большую ценность, чем сами вакцины", - сказала Euronews специалист по Западным Балканам и странам бывшей Югославии Эллисон Каррагер, добавив, что выбор между Россией и Западом стоит перед этими странами со времен "холодной войны".

По словам Каррагер, речь прежде всего идет о "столкновении двух систем ценностей", где с одной стороны находятся китайские и российские вакцины, а с другой - европейские и американские. "Дело не только в мягкой силе или геополитической доброй воле, но и в том, какие ценности лежат в основе вакцинных программ", - считает политолог.

В современном мире ключевых игроков больше, чем во времена холодной войны. Пытаясь избежать критики из-за привлечения вакцины из России, некоторые страны обратились к Китаю, отметила Джоанна Хоса, заместитель директора программы "Расширенная Европа" в Европейском совете по международным отношениям. Хоса согласна, что страны отдают предпочтение вакцинам своих политических союзников, хотя их эффективность также является важным фактором.

Российская вакцина шагает по ЕС

Вакцинация "Спутник V" в Будапеште. Tibor Rosta/MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

Венгрия, входящая в ЕС, начала получать "Спутник V" еще до того, как регулятор ЕС Европейское агентство по лекарственным средствам одобрил вакцину, вызвав критику со стороны европейских партнеров.

В Словакии, европейской стране-члене НАТО, поставка российского препарата вызвала политический кризис. Сюда "Спутник V" попал по инициативе премьер-министра Игора Матовича, который не согласовал это решение с партнерами по правящей коалиции и вынужден был в итоге подать в отставку.

Эксперты считают, что одним из главных факторов успеха "Спутник V" внутри ЕС является медленное внедрение европейского плана по вакцинации.

В марте стало известно, что российская вакцина будет производиться на заводах итальянско-швейцарской фармацевтической компании Adienne с июля 2021 года. До 1 января 2022 года планируется произвести 10 млн доз. "Если вакцина не будет разрешена в Европе до 1 июля 2021 года, произведенные дозы будут выкуплены Российским фондом прямых инвестиций и распределены в странах, где вакцина "Спутник V" уже разрешена", – сказал AFP пресс-секретарь Итало-российской торговой палаты Стефано Магги.

Германия и Австрия также рассматривают возможность производства российского препарата, призывая не политизировать ситуацию. Тем временем, интерес к сторонним препаратам может подорвать общеевропейский подход к вакцинации.

"Спутник V" - политическое решение в странах бывшего СССР

Вакцинация украинских солдат вакциной AstraZeneca. AP Photo/Darko Vojinovic

Сложные отношения к российской вакцине и на территории бывшего СССР. Ранее Россия сообщила о вакцинировании "Спутником V" населения, проживающего на подконтрольной сепаратистам территории на Востоке Украины, хотя Киев запретил использование вакцины в стране.

"Ни при каких ситуациях российская вакцина "Спутник V" не будет зарегистрирована на Украине. Никаким аргументом вы меня не убедите ее зарегистрировать", - сказал в марте министр здравоохранения Максим Степанов, добавив, что "у других стран Россия не отбирала территории".

"Украина не хотела бы зависеть от своего врага - эти страны находятся в состоянии войны. Ситуация слишком эмоциональная, а уровень доверия слишком низкий, по крайней мере, с украинской стороны", - объяснила Хоса.

"Спутник V" встречает сопротивление и в Грузии, которая склоняется к приобретению китайских вакцин.

Президент Молдавии Майя Санду на прошлой неделе выступила за быстрое получение "Спутника V". Министерство здравоохранения страны настаивает, что это возможно только после регистрации его ВОЗ. В Молдавии также зарегистрированы AstraZeneca, Moderna и Pfizer / BioNThech. "У Майи Санду проевропейские взгляды, но она не хочет проблем с Россией", - подчеркнула Хоса, так что она "может закупить несколько партий, но их вряд ли будет большинство".

Беларусь также пользуется препаратом соседей, хотя ссыльный белорусский политик Светлана Тихановская ведет переговоры с ЕС о приобретении западных вакцин для белорусов. "Ее действия скорее символичны. Даже если она получит какие-то обещания, режим в Беларуси вряд ли их примет", - считает Хоса.

"Вакцинная дипломатия" в действии

Партия вакцины AstraZeneca прибывает в Косово. STR/Arben Llapashtica

На Западных Балканах у многих стран не было права на COVAX - мировой системы координации закупок доз, которая призвана гарантировать получение вакцин даже самыми бедными странами. ЕС, участвующая в программе, должна была предоставить определенное количество вакцин наравне с другими богатыми странами.

Эллисон Каррагер считает, что когда производство европейских вакцин стало отставать, страны обратились к другим подрядчикам, в соответствии со своими политическими убеждениями. По ее словам, Западные Балканы часто чувствуют себя "на выселках" Европы, и пандемия только усугубила эти настроения.

Интересная ситуация сложилась в странах-кандидатах на вступление в ЕС. "Оказалось, что Сербия готова работать с теми, кто лучше служит ее внутренней повестке, - сказала политолог. - Албания и Черногория оказались в тупике из-за того, что решили остаться с Западом. Они серьезно относятся к своему членству в НАТО".

Сербия была признана одним из ведущих вакцинаторов в мире. В стране пользуются несколькими препаратами. Президент Александр Вучич в интервью Euronews сказал, что "некоторые вакцины, поступающие с Востока, оказались безопаснее, чем те, которые мы получили с Запада".

Несмотря на то, что сербские власти подчеркивают аполитичность в вопросе борьбы с коронавирусом, Каррагер утверждает, что заявления Вучича "пронизаны политикой". По ее словам, сербский президент дал "мастеркласс по дипломатии вакцин", лавируя между Европой, США, Китаем и Россией.

Используя доступ к вакцинам во внешней и внутренней политике, Вучич пожертвовал дозы Северной Македонии, Черногории и Боснии, где проживает много этнических сербов. Он также отправил вакцины сербскому населению Косова.

"(В его действиях) есть этнический и есть политический компонент, - объяснил Каррагер, - Премьер-министр Сербии (Ана Брнабич - прим.) связала эти пожертвования с большей региональной интеграцией. На первый взгляд это очень общее заявление, но Александр Вучич - один из региональных лидеров этого мини-шенгенского проекта регионального сотрудничества и предложения, к которому некоторые другие балканские страны относятся очень скептически".

Несмотря на то, что геополитика сыграла свою роль в приобретении вакцин в Восточной Европе, Каррагер считает, что борьба за человеческие жизни и доступность доз, в итоге, более серьезный фактор для политиков.