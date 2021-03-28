Хэмилтон выиграл стартовый этап "Формулы-1"

Новый сезон "Формулы-1" стартовал с победы Льюиса Хэмилтона. Британский пилот команды "Мерседес" выиграл первый этап мирового чемпионата - Гран-при Бахрейна.

Борьба за лидерство с Максом Ферстаппеном велась до самого финиша. Нидерландский гонщик, выступающий за "Ред Булл", на последних кругах вырвался вперёд. Но допустил ошибку - выехал за пределы трассы на повороте. Итог: Хэмилтон первым пересёк финишную черту. Отставание Ферстаппена от действующего чемпиона - всего 0,74 секунды.

Третьим гонку завершил партнёр Хэмилтона по команде - финн Валттери Боттас.

Дебютант "Формулы-1" россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" сошёл с дистанции уже на первом круге.

Следующий этап "королевских гонок" пройдёт в Имоле, в Италии на автодроме имени Энцо и Дино Феррари с 16 по 18 апреля.