"Рестораны сердца" пришли на помощь студентам

"Рестораны сердца" пришли на помощь студентамКомментарии
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На марсельском стадионе "Велодром" выстроилась очередь из студентов.
Волонтеры из благотворительной ассоциации "Рестораны сердца" устроили акцию раздачи еды для тех, кто серьезно пострадал от ковид-кризиса, но не решался обратиться за помощью. Ожидается, что в акции примут участие от 600 до 700 студентов.
"Рестораны сердца" на протяжении более 30 лет раздают малоимущим и нуждающимся продуктовые наборы, горячие обеды и не только.