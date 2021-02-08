Суровое влияние пандемии на европейское студенчество

Филипп Дольс живёт у родителей. С помощью компьютера изучает биологию и бизнес. Как и 300 тыс молодых голландцев, этот старшекурсник вынужден из-за коронавируса учиться в университете удалённо. Филипп скучает по очным семинарам, с реальными преподавателями и друзьями-студентами:

«Жизнь иногда становится немного скучной. Дома у тебя меньше мотивации, чтобы следовать учебной программе. Слушая лекции в аудитории, лучше их усваиваешь. А лекторы читают более увлечённо, когда перед ними реальные люди".

Согласно результатам нескольких опросов, проведенных в Нидерландах, студенты особенно страдают в самоизоляции от одиночества и стресса. Мринал Гупта, изучающий бизнес в Маастрихтском университете, называет онлайн-обучение лишь частью проблемы. Его больше угнетает отсутствие общения, особенно после того, как в стране были закрыты бары, рестораны и клубы:

«Одна из важнейших составляющих университетской жизни - это встречи и социальная активность. После того, как мы этого лишились, стало ясно, как много это значит для студентов. Важны не столько сами вечеринки и развлечения, сколько возможность знакомиться с новыми люди, чего мы теперь не можем делать".

Подруга Мринала, Жозефина Зундберг, считает, что вызванный пандемией экономический спад сказывается и на умственном состоянии студентов:

"Уже и не знаешь, какие отрасли экономики рухнут дальше, куда подать заявление о приёме на работу без риска тут же её потерять, сколько вакансий осталось, какие вообще возможности у нас есть. Все эти вопросы держат тебя в напряжении".

От ограничений, связанных с Covid-19, страдают не только студенты. Доцент Маастрихтского университета Патрик Бийсманс говорит о трудностях преподавания и науки:

«Один день обучения по видеосвязи стоит мне очень много энергии. Обычно я могу проводить 2 или 3 семинара, а вечером занимаюсь небольшой исследовательской работой, но сейчас в 6 часов я уже утомлён и разбит. Я могу ещё написать несколько электронных писем, но когда я сажусь читать или писать, мне трудно сосредоточиться на этом».

Как опасается ректор Маастрихтского университета Рианна Летшерт, такие обстоятельства приведут к сокращению грантов, которые составляют половину его дохода:

"Наш коллектив настолько сосредоточен на преподавании, что остаётся всё меньше времени на поиски грантов и разработку других источников. Я думаю, что печальный результат мы почувствуем в ближайшие два года. Теперь у нас, конечно, меньше доходов от того, что мы называем пост-дипломное образование или летние курсы. Как следствие, один из наших центров обслуживания студентов испытывает большие финансовые трудности».

Исследования, проведённые в Нидерландах и соседних странах, указывают на том, что высшее образование в Европе испытывает большие материальные затруднения и деморализовано. Раздаются призывы к правительствам ограничить пагубное влияние пандемии на университеты, прежде всего, на студентов.