В Шотландии начались предвыборные кампании

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд объявил о создании новой политической партии — "Альба", которая будет выступать за независимость от Великобритании.

На предстоящих в мае парламентских выборах Салмонд будет баллотироваться от северо-восточного региона.

Запустил кампанию своей партии и лидер шотланских лейбористов Анас Сарвар, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.

Сарвар будет соревноваться с первым министром Шотландии Николой Стерджен в своем избирательном округе, Глазго саутсайд.