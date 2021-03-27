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Великобритания

В Шотландии начались предвыборные кампании

Access to the comments Комментарии
 Ольга Кепински
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В Шотландии начались предвыборные кампании
Авторское право  /AFP
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Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд объявил о создании новой политической партии — "Альба", которая будет выступать за независимость от Великобритании.

На предстоящих в мае парламентских выборах Салмонд будет баллотироваться от северо-восточного региона.

Запустил кампанию своей партии и лидер шотланских лейбористов Анас Сарвар, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.

Сарвар будет соревноваться с первым министром Шотландии Николой Стерджен в своем избирательном округе, Глазго саутсайд.