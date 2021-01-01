Никола Стерджен пообещала вывести Шотландию из ЕС

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен пообещала вернуть соотечественников в Европейский союз. Об этом она заявила в своем Twitter в ночь на 1 января после официального завершения переходного периода после "Брексита". В опубликованном в итальянской газете Corriere della Sera открытом письме первый министр также дала слово возглавить борьбу за независимость от Соединенного Королевства. В первую очередь, создать правовую основу, необходимую для данного процесса.

Она напомнила, что в 2016 году более 60% шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из состава Евросоюза. На этом фоне Шотландская национальная партия настаивает на проведении повторного референдума о независимости после выборов в региональный парламент в 2021 году. В ходе первого в 2014-м 55% проголосовавших выступили за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Но с тех пор усталость и разочарование "Брекситом" заставило многих изменить свое мнение, уверена Стерджен.