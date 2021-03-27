Антиправительственная демонстрация на Кипре

На Кипре массовая антиправительственная манифестация: тысячи человек собрались в центре Никосии у президентского дворца, обвиняя правительство в повальной коррупции и построении авторитарного государства, а кроме того — в неспособности справиться с коронавирусом и в нарушении прав человека под видом антивирусных ограничений. Организатор шествия — движение "Хватит!" — требует от правительства и компенсаций за огромный урон, нанесённый экономике.

Символом протеста стала 25-летняя студентка Анастасия Деметриаду: 13 февраля, во время такой же манифестации, ей в лицо попала струя водомёта, серьёзно повредив левый глаз. Зрение врачи смогли спасти с большим трудом. После этого среди требований протестующих появился запрет применения водомётов.

Акции протеста на Кипре проходят регулярно, несмотря на запрет на массовые мероприятия, который действует с ноября прошлого года.