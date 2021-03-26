Языковая практика и связь поколоний

Один из самых важных этапов в изучении иностранных языков — общение с носителями. но из-за пандемии коронавируса и закрытых границ языковая практика проходит онлайн.

В начале года студенты в Великобритании получили возможность зарегистрироваться в программе Share Ami, цель которой —помочь молодым британцам в изучении французского и поддержать одиноких, пожилых французов.

"Что вам нравится в этом проекте?", — спрашивает студентка Изабель Картрайт.

"Мне все нравится, я рада познакомиться с такой обаятельно и увлеченно девушкой из Англии", — отвечает Мартин Ризо.

"С ней очень приятно общаться. Я сначала была не уверен , что смогу говорить на иностранном языке , но она помогла мне преодолеть застенчивость", — рассказывает Изабель Картер.

"Почему вам нравится принимать участие в этой программе?", — спрашивает свою собеседницу из Франции Эми Барретт

"Потому что мне нравится тебя слушать и общаться с тобой. это замечательный проект", — говорит Клэр Бье.

"Это очень хороший способ общения с жителя и других странах, можно говорить на разные темы и обмениваться опытом и просто спокойно общаться каждый день", — говорит Эми.

Эми и Изабель учатся в Уорикском университете и в обычное время общались бы с иностранными студентами, но сегодня они слышат совсем другую французскую речь.

Келли Майжонад-Кристи, аспирант-преподаватель кафедры франковедения, Уорикский университет:

"Общение с людьми старшего поколения дает возможность поговорить на темы , которые относятся к прошлому, в то время как на лекциях и семинарах они бы обсуждали более актуальные проблемы".

В благотворительной организации OLDYSSEY, в рамках которой была открыта программа ShareAmi , уверены, что людей старшего поколения нужно привлекать к жизни общества. Об этом говорит Клеман Боксбалд , основатель OLDYSSEY: "Очень важно помочь пожилым людям почувствовать себя небесполезными, особенно в период когда они уязвимы, важно относиться к ним не как к нуждающимся, а воспринимать их как людей, которые могут поддержать молодых".

Эми Баррет: "Ей около 80 лет, мне — 19 , но у нас есть много общего, мы всегда вместе над чем-нибудь смеемся".

Изабель Картрайт: "Мне очень понравилось, что можно было откровенно говорить о жизненном опыте, советы, которые я получала".

Эми Баррет: мы даже говорили о том, чтобы организовать настоящую встречу, говорили он наших близких и для меня она стала частью моей семьи".