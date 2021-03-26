Церковь заплатит жертвам домогательств

Французская католическая церковь выплатит финансовую компенсацию жертвам сексуальных домогательств, признавая свою ответственность за совершённые священниками преступления. С таким заявлением выступила Конференция французских епископов.

Общественные организации упрекают священнослужителей в том, что они поторопились: во Франции третий год действует Независимая комиссия по сексуальным домогательствам в церкви, и её окончательные выводы будут сформированы лишь к осени.

Франсуа Дево, La Parole Libérée:

"Решение, принятое французскими епископами, возможно утратит силу через шесть месяцев, учитывая, что экспертной комиссии ещё предстоит сделать свои выводы и раскрыть правду".

На несколько недель до решения епископов, Независимая комиссия опубликовала предварительные оценки, согласно которым жертвами сексуальных домогательств во французской церкви за последние 70 лет стали около 10 тысяч человек.

Общественные организации, инициировавшие эту работу, в самом начале располагали данными лишь о полутора тысячах жертв.

Франсуа Дево, La Parole Libérée:

"Целью нашей организации было привлечение внимания к проблеме, мы должны были стать "спусковым крючком". Мы не властная структура, мы не можем требовать расследований. Мы выполнил и свою задачу, достигли цели, теперь мы можем отойти в сторону. Мы не можем влиять на те решения, которые будут приняты в дальнейшем".

Такие цифры, по мнению общественников и членов Комисси, говорят о том, что речь идёт не о преступлениях отдельных священников, а о целой системе сексуальных домогательств, которая пронизывала всю церковную организацию и иерархию.