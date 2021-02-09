Число несовершеннолетних жертв кибергруминга на фоне COVID-19 растет

На фоне пандемии коронавируса в мире резко увеличилось количество преступлений, связанных с изготовлением, хранением и распространением детской порнографии при помощи технологических средств. Британские правоохранители бьют тревогу: сегодня в национальной базе данных уже 17 млн уникальных изображений сексуального насилия над детьми, и она увеличивается на 500 тысяч снимков каждые два месяца.

Из-за режима самоиозляции младшее поколение потеряло возможность общаться со сверстниками и вести физически активную жизнь. На фоне подобной ограниченной реальной коммуникации социальные сети сыграли немаловажную роль в поддержании его психического здоровья, говорит руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста федерального медицинского исследовательского Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Елена Дозорцева, при этом отмечая значительную угрозу "гиберподключения" детей. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для учеников младших классов проведенное за компьютером время не должно превышать одного-двух часов в день, для старшеклассников – двух-трех часов. Но, по данным Фонда развития интернета при МГУ, еще до пандемии подростки просиживали у экранов от шести до восьми часов, а с введением дистанционного обучения эти цифры выросли многократно. Как следствие, увеличились и риски подобного "гиперподключения" - как зависимости от интернета, так и традиционно не связанные с контентом, такие как кибербуллинг, включение несовершеннолетнего в противоправную деятельность (например, в распространении наркотиков) или кибергруминг, когда преступник выманивает через соцсети интимные фото несовершеннолетнего и затем шантажирует его.

"В первую очередь, это коммуникационные риски, связанные с общением с незнакомцами, зачастую опасными. Речь идет о соблазнении детей взрослыми ради удовлетворения своих сексуальных желаний. В зоне риска - неуверенные в себе дети без прочной эмоциональной связи со взрослыми и сверстниками, а также незрелые подростки, которым становятся любопытны разговоры со взрослыми. Привлеченный выложенной в соцсети фотографией ребенка "грумер" начинает с того, что как раз и подчеркивает реальные или выдуманные его качества, делают вид, что интересуются тем, чем тот занимается. Из-за дефицита общения ребенок идет на контакт", - объясняет психолог.

А после того, как злоумышленнику удается получить от жертвы первую фотографию сексуального характера и начинается шантаж, ребенок зачастую слишком напуган и стыдится попросить о помощи. За 2018-2019 годы жертвами кибергруминга в Великобритании стали около 19 тысяч подростков.

Среди прочего, распространение преступного контента происходит через мессенджеры. И здесь британские правоохранители обращают внимание на возможные новые преграды по поиску злоумышленников в связи с грядущими ужесточениями политики конфиденциальности Facebook. В конце января глава компании Марк Цукерберг заявил о намерении сделать взаимно совместимыми принадлежащие ей Facebook Messenger, WhatsApp и мессенджер "Инстаграма". В частности, планируется внедрение во всех трех приложениях сквозного шифрования, которое исключает доступ к переписке третьих лиц.

Это может сделать отслеживание материалов, содержащих свидетельства сексуального насилия над детьми, еще более трудным, заявил The Guardian Роб Джонс из британского Национального криминального агентства: "По мере того, как компании переходят к сквозному шифрованию, увеличивается реальный риск того, что все наши зацепки будут потеряны. Мы лишимся доступа к мониторингу изображений, которое и помогает нам выйти непосредственно на злоумышленника".

В Facebook заявляют, что в настоящий момент занимаются разработкой новых способов предотвращения подобных преступлений, и напоминают, что WhatsApp ежемесячно блокирует около четверти миллиона аккаунтов, чьи владельцы подозреваются в распространении контента, связанного с насилием над детьми.