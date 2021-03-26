В Беларуси началось массовое производство вакцины "Спутник V"

В Беларуси стартовало промышленное производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V". По словам гендиректора республиканского унитарного предприятия "Белмедпрепараты" Сергея Беляева, ее можно будет использовать для проведения вакцинации населения уже в конце апреля - после получения результатов контроля качества. Как ожидается, объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.

Сергей Беляев, генеральный директор РУП "Белмедпрепараты": "В течение ближайших трех недель будут проводиться мероприятия по контролю качества данной вакцины. Все эти мероприятия будут проводиться в институте-разработчике - Институте имени Гамалеи. Первая партия составит до 100 тысяч вакцинных доз".

Беларусь стала первой из зарубежных стран, зарегистрировавших российскую вакцину, после чего началась работа по локализации ее производства. Прививать добровольцев "Спутником V" стали еще в октябре. Массовая вакцинация начнется в апреле. В общей сложности в Беларуси планируют привить более 5,5 миллионов человек.