Туриндустрия Баварии в отчаянии

Владельцы гостиниц в Баварии в отчаянии - из-за пандемии и карантинных мер некоторым из них грозит полное банкротство. В отеле Alpenhof Альпенхоф в Мурнау уже много месяцев пустуют 104 номера. И его хозяин критикует и винит во всем политиков.

Кристиан Бер, владелец отеля Alpenhof: "Мы потрясены обескураживающими действиями политиков по продлению изоляции без какой-либо концепции. Это подводит нас к краю нашего существования. Мы уже на грани".

Раньше в этой гостинице кипела жизнь - останавливалось много туристических групп, проводились конференции, теперь никого нет. А 150 сотрудников работают неполный рабочий день, и многие вынуждены были уволиться из-за слишком маленьких зарплат, на которые невозможно прожить.

"Для нас очередной карантин означает, во-первых, что нам трудно снова открыться, во-вторых, отсутствие перспектив для сотрудников и их семей, и, конечно же, для нас, и, следовательно, это верная смерть для нашего отеля прямо на наших глазах", - говорит Кристиан Бер.

Еще один отель и кафе Mariandl расположены на площади Бетховена в центре Мюнхена. Здесь разрешено сдавать номера бизнесменам, но сегодня их нет - все работают онлайн, не покидая дома, и общаются с деловыми партнерами по скайпу.

Руди Байер, владелец отеля Mariandl: "В нашем гостиничном бизнесе проблемы, из-за того что бизнес-путешественники и компании поняли, что больше нет необходимости собираться в одном месте, и они просто проводят видеоконференции".

Картинки заполненных туристами баварских деревушек остались в прошлом, хотя природные пейзажи по-прежнему прекрасны. Работники местной туриндустрии все же рассчитывают дождаться лучших времен.