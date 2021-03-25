Глав МИД ФРГ, Италии и Франции выразили поддержку новым ливийским властям

Министры иностранных дел Германии, Италии Франции посетили Ливию, чтобы выразить поддержку переходному правительству. Хайко Маас, Луиджи Ди Майо и Жан-Ив Ле Дриан провели переговоры с премьер-министром Ливии Абдель Хамидом Дбейбой и главой Президентского совета Мухаммадом Юнисом аль-Манфи. Европейские дипломаты обещали оказать помощь молодой администрации, которой предстоит подготовить проведение президентских и парламентских выборов.

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции: "Во время нашего общения с представителями ливийских властей, мы ясно дали понять: Европейский Союз поддерживает новую исполнительную власть Ливии. Мы на ее стороне с тем, чтобы в государстве продолжался демократический переход, которого так ждет ливийский народ. Ливия, наконец, сможет перевернуть страницу этих слишком долгих кризисных лет, которые разделили страну и стали серьезным испытанием для ее граждан".

В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и временное правительство на востоке страны. Стороны вели затяжные бои. В начале февраля Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета. Они были приведены к присяге 15 марта.