Чешские студенты придумали экологичную "съедобную чашку"

Студенческая пара из Праги предлагает и во времена пандемии не забывать об экологии. Сегодня чешские общепиты работают только на вынос, а значит почти исключительно с пластиковой посудой. Чтобы бороться с засильем синтетических полимеров, Зузана и Мирослав создали необычные съедобные чашки, в которых уже подают напитки свыше 50 кафе и ресторанов страны.

"Чашка готовится в основном из овсяных отрубей. У нее сладковатый вкус, как у любой полезной закуски", - говорит Зузана Звержова, лидер стартапа.

Это первый стартап студентов Newton College. Для его развития они воспользовались грантом ЕС в области науки.

"Идея проекта "Съедобная чашка" появилась у нас в университете, когда мы в очередной раз пошли с друзьями выпить кофе и обратили внимание на то, сколько бумаги и пластика мы используем каждый день. Мы решили уделять экологии больше внимания и разработали метод "выпил - съешь", - рассказывает девушка.

Первые попытки создать необычную посуду пара предприняла два года назад у себя на кухне. На то, чтобы добиться идеального сочетания ингредиентов - муки, крахмала, пекарского порошка и яиц - им понадобился год. У них получилось разработать рецепт хрустящей чашки, в которой горячий чай не остывает в течение 40 минут. Не развалится она и через 12 часов после начала использования.

Останавливаться на достигнутом молодые люди не собираются.

"Сегодня у Зузаны и Мирослава новая задумка - пивная кружка со вкусом сыра или бекона", - передает из Праги Иржи Скацел, корреспондент Euronews.