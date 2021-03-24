"Путешествие человечества" поможет детям

Самое большое в мире художественное полотно на холсте ушло с молотка на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов. Картина путешествие человечества британского художника Саша Джафри — благотворительный проект, к созданию которого он приступил в начале пандемии. Двойную цену за него заплатил французский предприниматель Андрэ Абдун.

"Этот вечер — начало нашего пути и мы продолжим работать, чтобы помогать детям, продолжим сотрудничество с четырьмя нашими благотворительными организациями Dubai Cares, UNICEF и UNESCO, Global Gift Foundation, чтобы делать все возможное для помощи детям, а также для объединения людей. Это наша цель", — говорит Саша Джафри.

"Если я знаю, что могу спасти одного ребенка, это приносит мне радость, поэтому надеюсь что мы можем дать детям еду, образование, любовь, будущее, это будет замечательно", — говорит Андрэ Абдун.

Саша Джафри писал картину, находясь на карантине в дубайском отеле Atlantis, которая была выставлена там в течении месяца до продажи. В рамках проекта художник попросил детей прислать ему рисунки, посвященные изоляции и человеческим взаимоотношениям.

"Порталы полотна будут заполнены детскими произведениями. Вот моя идея — вы смотрите сквозь этот портал, который приведет вас в лучший мир. И вы попадаете туда через сердца, умы и души детей мира".

"Путешествие человечества" — вторая самая дорогая картиной среди ныне живущих художников.

Изначально планировалось разделить ее на 70 частей, но заметивший полотно бизнесмен решил, что это было ошибкой.