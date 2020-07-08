Саша Джафри: "Ковид уравнял всех"

Среди заказчиков известного художника Саши Джафри - Леонардо Ди Каприо, Мадонна и Барак Обама. Сегодня мастер реализует одну их сложнейших задач в своей карьере - создает не имеющий аналогов по размерам холст. Работа под названием "Выстоим вместе: вдохновленное человечество" пишется с прицелом на благотворительность. Она бьет все зафиксированные на сегодня художественные рекорды, в том числе и по размеру, картина сопоставима по площади с двумя футбольными полями!

"Я привык работать в больших масштабах, к примеру, с холстом размером шесть на шесть метров, - рассказывает мастер.- Это, уверяю вас, большое полотно для любого художника. Что касается вот этой работы, то у меня на нее никак не хватало времени, и вдруг оно образовалось".

В пандемию британский художник самоизолировался в дубайском отеле Atlantis и провел в его стенах 6 недель. "Я думаю, что мы двигались к чему- то худшему, чем ковид, - размышляет Саша. - У человечества уже сломался какой-то механизм, уже были серьезные проблемы. Теперь у нас появился коронавирус, он стал своего рода общим знаменателем, вирус выравнивает всех - и материально, и социально. Ковид в этом плане - великое явление. Неожиданно мы все стали равны. Любой мужчина, любая женщина неожиданно могут попасть в обойму и пострадать. Думаю, нам нужен был этот гонг чтобы проснуться. Одновременно пандемия - трагедия, многие люди умерли".

В рамках проекта Саша приглашает детей со всей планеты представить свои собственные произведения искусства, посвященные изоляции и новому пониманию контактов и связей: они будут встроены в гигантское полотно.

"Ворота на полотне будут заполнены детскими рисунками, которые мне присылают, - рассказывает художник. - Идея вот какая: перед вами - портал, пропуск в лучший мир. И вы попадаете туда через сердца, умы и души детей мира".

После завершения работы произведение будет продано с аукциона, по некоторым данным выручка составит более 20 миллионов евро. Художник адресует деньги на поддержку образовательных ресурсов, а также больниц. Он не скрывает, что ему не безразлична дальнейшая судьба картины: "Не хочу чтобы холст купили, заперли и продали года через четыре. Такой сценарий не вызывает у меня доверия. Я хочу, чтобы картина трогала людей, хочу чтобы кто-то стоял перед ней и плакал".

Работа, дающаяся потом и кровью ... в случае с Сашей это - не просто выражение. В процессе создания холста у художника возникли проблемы со здоровьем, в частности, две грыжи позвоночника, однако он и слышать не хочет об отдыхе.