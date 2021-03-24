К виртуальному Саммиту ЕС подключится президент США

Встречу в верхах Евросоюза за несколько дней до её открытия в этот четверг из-за ухудшения эпидемиологической ситуации перевели в режим видеоконференции. Это позволило пригласить на саммит одно новое лицо — Джо Байдена. Европейские лидеры надеются, что это поможет оживить трансатлантические отношения.

Но не захочет ли президент США нажать кнопку отключения, когда начнётся обсуждение европейских и не слишком радостных тем? Ведь в повестке дня - перебои с поставками вакцин против коронавируса, замедление компании прививок, ограничения на вывоз препаратов из ЕС.

Главы государств и правительств рассмотрят предложение Еврокомиссии усложнить выдачу лицензий на экспорт вакцин в страны, которые сами их производят, но не экспортируют, или туда, где уровень заболеваемости ниже, чем в ЕС.

Сотрудник Европейского совета по международным отношениям предупреждает о возможном расколе внутри ЕС по вопросу об ужесточения контроля за поставками вакцин.

«Это спорное предложение, - говорит Энтони Дворкин. - Целый ряд членов ЕС обеспокоены тем, что эти дополнительные ограничения на экспорт сыграют на руку третьим странам по всему миру, которые могут в ответ ввести свои ограничения. Но в Евросоюзе есть также довольно значительный блок, который хочет пойти на этот шаг. В результате может быть объявлена какая-то мера, доступная всем странам ЕС. И каждая из них должна будет сама решить, выполнять её или нет».

Лидерам Евросоюза представят также обновлённое предложениях об учреждении европейского сертификата для зарубежных поездок, который призван способствовать возобновлению туризма этим летом.

Участники виртуального саммита также рассмотрят вопрос о дальнейших санкциях против России и о мерах против Турции, в связи с ослаблением демократии и ухудшением ситуации с правами человека.