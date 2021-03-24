Covid-19 в Европе: опасения накануне пасхальных праздников

Кабмин Германии рассматривает возможность запрета на туристические поездки за границу из-за ситуацией с пандемией коронавируса. Между тем федеральное правительство и региональные власти отменили принятое два дня назад решение об ужесточении локдауна на время предстоящих пасхальных праздников. Накануне это решение подвергли критике представители общественности и бизнеса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Ошибку нужно называть ошибкой и самое главное, ее нужно исправить и, если возможно, своевременно. Я знаю, что это предложение добавило еще больше неопределенности, я очень сожалею об этом и прошу прощения".

За последние семь дней в Бельгии зафиксирован рост новых случаев Covid-19 на 40%. Власти страны распорядились закрыть парикмахерские и салоны красоты до 25 апреля. В непродуктовые магазины можно будет попасть только по предварительной записи. Образовательные учреждения смогут возобновить полноценную работу 19 апреля.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил: "Другие действующие меры остаются в силе, в частности, запрет на поездки без крайней необходимости. Думаю, что всем должно быть понятно, что в такие тяжелые времена нельзя путешествовать в другие станы ради удовольствия. Во время пасхальных праздников пограничный контроль будет усилен".

Предстоящие праздники и связанные с ними встречи в целом ряде европейских стран вызывают опасения. Правительство Польши намерено ввести новые ограничения. Во Франции с Covid-19 госпитализированы министры культуры и труда. власти страны не исключают, что карантин будет расширен еще на три департамента — Ньевр, Об и Рона. В 16 регионах локдаун был введен на прошлой неделе.