Европейский бизнес против ограничений

Уже второй год подряд жители многих европейских стран проведут пасхальные праздники в условиях строгих ограничений и локдаунов. Очередная волна заражений коронавирусом и медленные темпы вакцинации населения оказывают давление на экономику, пострадавшую от пандемии.

На фоне продления запретов на передвижения, принятых в Европе в последние дни, — так, британцы не смогут провести отпуск в других странах до конца июня — дешевеют акции международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входят компании British Airways и Iberia.

По оценкам Международной ассоциация воздушного транспорта (IATA), в прошлом году сектор сектор авиаперевозок потерял 100 миллиардов евро и в ближайшее время ситуация не улучшится.

В Германии представители бизнеса критикуют решение властей об очередном ужесточении карантина. В местной ассоциации туризма заявили, что не понимают почему жителям ФРГ можно проводить выходные на средиземноморских пляжах, но путешествовать внутри страны — нельзя. Ассоциация ритейлеров Германии, в свою очередь, предупредила федеральное правительство, что 100 дней локдауна приведут в итоге к банкротству более половины магазинов одежды.

Во французских регионах, где введен строгий карантин, сделали исключение для кондитерских магазинов, которые могут работать во время пасхальных праздников. Между тем европейские предприниматели опасаются, что резкий спад туристической активности обернется для бизнеса вторым потерянным летом.