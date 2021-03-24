$3,8 триллионов инвестиций в ископаемое топливо

3,8 трлн долларов предоставили 60 крупнейших мировых банков компаниям, работающим на ископаемом топливе с момента заключения Парижского соголашения по климату в 2015 году. Таковы данные исследования, опубликованного группой некоммерческих организаций.

На первом месте среди банков, больше всего финансировавших загрязняющие атмосферу компании, стоит JPMorgan Chase, на втором - Citi. Большие вложения сделали также Wells Fargo, Bank of America, Королевский банк Канады, японский MUFG, британский Barclay’s и Банк Китая.

Пандемия COVID-19 в 2020 привела к рекордному падению парниковых выбросов в мире, инвестиции в ископаемые источники энергии также сократились на 9%. "Но финансирование угольных и нефтегазовых компаний в 2020 году всё равно превысило пказатели 2016 и 2017 года", - констатируют авторы доклада, отмечая, что, несмотря на многочисленные предупреждения, мировая экономика по-прежнему движется в направлении, противоположном тому, которое обозначено для преодоления климатического кризиса.