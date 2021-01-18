Как пандемия повлияла на климат в 2020 году?

В этом специальном выпуске мы оглянемся на 2020 год, год пандемии коронавируса, и узнаем, как эксперты оценивают ситуацию с климатом.
Итак, последние данные Климатической службы "Коперник":
2020 стал самым теплым годом за всю историю наблюдений наравне с 2016 годом, когда температура по всему земному шару была на 0,6 градуса Цельсия выше среднего показателя 1981-2010 годов.
2020 также завершает самое теплое десятилетие в истории.
Это видно на графике. На нем представлены средние показатели за десять лет от различных научных институтов с 1851 года. И потепление за последние 40 лет – очевидно.
Пандемия привела к локдаунам по всей Европе. Улицы резко опустели, и воздух стал чище. При этом уровень загрязнения диоксидом азота от транспорта в некоторых зонах снизился до 50%. Но эти изменения оказались непродолжительными. Ричард Энгелен из службы мониторинга атмосферы "Коперник" объясняет почему:
Таким образом, загрязнение воздуха в 2020 году увеличивалось и уменьшалось по мере введения и снятия локдаунов. Между тем выбросы углекислого газа в прошлом году сократилось на 7%. Но повлияло ли это на климат? За ответом мы обратились к экспертам Всемирной метеорологической организации.
Здесь, в Ботаническом саду Женевы мы встретились со специалистом по выбросам углекислого газа Оксаной Тарасовой.По ее словам, падение выбросов из-за пандемии незначительно с точки зрения изменения климата.
CO2 вызывает парниковый эффект, называемый так из-за того, что газ улавливает тепло внутри атмосферы Земли, точно так же, как стекло удерживает тепло в этой тропической оранжерее.
Эти "маленькие нагревательные машины" приведут к более чем полутора градусам глобального потепления в ближайшие десятилетия.
Кроме того, стоит учесть, что климатическая система реагирует очень медленно, как объясняет Макс Диллей из Всемирной метеорологической организации.
Человеческая деятельность привела к тому, что уровень углекислого газа в настоящее время составляет более 410 частиц на миллион, по сравнению с доиндустриальным средним показателем в 280 частиц на миллион.
Последствия этого роста серьезны:
Сегодняшняя картина такова - если выбросы можно свести к нулю, то ситуация будет меняться медленно. Подробнее об этом вы можете узнать в нашей рубрике.