Как пандемия повлияла на климат в 2020 году?

В этом специальном выпуске мы оглянемся на 2020 год, год пандемии коронавируса, и узнаем, как эксперты оценивают ситуацию с климатом.

Пандемия показала нам, что надежда есть, если мы должны действовать, мы можем предпринять обширные меры Оксана Тарасова специалист по выбросам углекислого газа ВМО

Итак, последние данные Климатической службы "Коперник":

2020 стал самым теплым с 2016 года Euronews

2020 стал самым теплым годом за всю историю наблюдений наравне с 2016 годом, когда температура по всему земному шару была на 0,6 градуса Цельсия выше среднего показателя 1981-2010 годов.

Температурные изменения с 1851 года Euronews

2020 также завершает самое теплое десятилетие в истории.

Это видно на графике. На нем представлены средние показатели за десять лет от различных научных институтов с 1851 года. И потепление за последние 40 лет – очевидно.

Пандемия привела к локдаунам по всей Европе. Улицы резко опустели, и воздух стал чище. При этом уровень загрязнения диоксидом азота от транспорта в некоторых зонах снизился до 50%. Но эти изменения оказались непродолжительными. Ричард Энгелен из службы мониторинга атмосферы "Коперник" объясняет почему:

Если выбросы снижаются, снижается и концентрация, если выбросы снова повышаются, соответственно, повышается концентрация. Это происходит в основном потому, что эти загрязнения не остаются долго в атмосфере. Они либо оседают обратно на поверхности Земли с осадками, например, либо вступают в реакцию с другими газами в атмосфере, поэтому их влияние ограничено Ричард Энгелен служба мониторинга атмосферы "Коперник"

Таким образом, загрязнение воздуха в 2020 году увеличивалось и уменьшалось по мере введения и снятия локдаунов. Между тем выбросы углекислого газа в прошлом году сократилось на 7%. Но повлияло ли это на климат? За ответом мы обратились к экспертам Всемирной метеорологической организации.

Здесь, в Ботаническом саду Женевы мы встретились со специалистом по выбросам углекислого газа Оксаной Тарасовой.По ее словам, падение выбросов из-за пандемии незначительно с точки зрения изменения климата.

Уровни углекислого газа в атмосфере, а также других ключевых парниковых газов, таких как метан и окись азота, все они растут. Таким образом, мы не видим снижения концентрации. Если вы посмотрите на кривую, она постоянно идет вверх. И 2019 год, как и 2020 год не исключение Оксана Тарасова специалист по выбросам углекислого газа ВМО

CO2 вызывает парниковый эффект, называемый так из-за того, что газ улавливает тепло внутри атмосферы Земли, точно так же, как стекло удерживает тепло в этой тропической оранжерее.

Существует естественный парниковый эффект, который был здесь до того, как люди начали заниматься какой-либо деятельностью. И есть антропогенный парниковый эффект, который связан с нашими выбросами. Поэтому, когда мы выбрасываем в атмосферу дополнительный CO2, метан или окись азота, все эти молекулы работают как маленькие нагревательные машины Оксана Тарасова специалист по выбросам углекислого газа ВМО

Эти "маленькие нагревательные машины" приведут к более чем полутора градусам глобального потепления в ближайшие десятилетия.

Температурные аномалии в декабре 2020 года Euronews

Кроме того, стоит учесть, что климатическая система реагирует очень медленно, как объясняет Макс Диллей из Всемирной метеорологической организации.

Климатической системе требуются десятилетия, чтобы впитать то, что находится в атмосфере сегодня. Таким образом, температурная картина, которую мы видим сегодня во всем мире, на этой карте, на самом деле результат концентрации парниковых газов, которые наблюдались в атмосфере 30 лет назад. И поэтому, если смотреть наперед, потребуется еще 30 лет, прежде чем климат придет к равновесию, основанному на концентрации парниковых газов, которые мы имеем в атмосфере сегодня Макс Диллей директор департамента по климату ВМО

Человеческая деятельность привела к тому, что уровень углекислого газа в настоящее время составляет более 410 частиц на миллион, по сравнению с доиндустриальным средним показателем в 280 частиц на миллион.

Последствия этого роста серьезны:

В последний раз атмосфера Земли видела такое количество CO2 три-пять миллионов лет назад. И в то время температура у нас была на два-три градуса выше, а уровень моря на десять-двадцать метров выше. Но людей тогда не было Оксана Тарасова специалист по выбросам углекислого газа ВМО

Сегодняшняя картина такова - если выбросы можно свести к нулю, то ситуация будет меняться медленно. Подробнее об этом вы можете узнать в нашей рубрике.