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Как пандемия повлияла на климат в 2020 году?

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Как пандемия повлияла на климат в 2020 году?
Авторское право  Wilks, Jeremy/
 Jeremy Wilks
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В этом специальном выпуске мы оглянемся на 2020 год, год пандемии коронавируса, и узнаем, как эксперты оценивают ситуацию с климатом.

Пандемия показала нам, что надежда есть, если мы должны действовать, мы можем предпринять обширные меры
Оксана Тарасова
специалист по выбросам углекислого газа ВМО

Итак, последние данные Климатической службы "Коперник":

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2020 стал самым теплым с 2016 годаEuronews

2020 стал самым теплым годом за всю историю наблюдений наравне с 2016 годом, когда температура по всему земному шару была на 0,6 градуса Цельсия выше среднего показателя 1981-2010 годов.

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Температурные изменения с 1851 годаEuronews

2020 также завершает самое теплое десятилетие в истории.

Это видно на графике. На нем представлены средние показатели за десять лет от различных научных институтов с 1851 года. И потепление за последние 40 лет – очевидно.

Пандемия привела к локдаунам по всей Европе. Улицы резко опустели, и воздух стал чище. При этом уровень загрязнения диоксидом азота от транспорта в некоторых зонах снизился до 50%. Но эти изменения оказались непродолжительными. Ричард Энгелен из службы мониторинга атмосферы "Коперник" объясняет почему:

Если выбросы снижаются, снижается и концентрация, если выбросы снова повышаются, соответственно, повышается концентрация. Это происходит в основном потому, что эти загрязнения не остаются долго в атмосфере. Они либо оседают обратно на поверхности Земли с осадками, например, либо вступают в реакцию с другими газами в атмосфере, поэтому их влияние ограничено
Ричард Энгелен
служба мониторинга атмосферы "Коперник"

Таким образом, загрязнение воздуха в 2020 году увеличивалось и уменьшалось по мере введения и снятия локдаунов. Между тем выбросы углекислого газа в прошлом году сократилось на 7%. Но повлияло ли это на климат? За ответом мы обратились к экспертам Всемирной метеорологической организации.

Здесь, в Ботаническом саду Женевы мы встретились со специалистом по выбросам углекислого газа Оксаной Тарасовой.По ее словам, падение выбросов из-за пандемии незначительно с точки зрения изменения климата.

Уровни углекислого газа в атмосфере, а также других ключевых парниковых газов, таких как метан и окись азота, все они растут. Таким образом, мы не видим снижения концентрации. Если вы посмотрите на кривую, она постоянно идет вверх. И 2019 год, как и 2020 год не исключение
Оксана Тарасова
специалист по выбросам углекислого газа ВМО

CO2 вызывает парниковый эффект, называемый так из-за того, что газ улавливает тепло внутри атмосферы Земли, точно так же, как стекло удерживает тепло в этой тропической оранжерее.

Существует естественный парниковый эффект, который был здесь до того, как люди начали заниматься какой-либо деятельностью. И есть антропогенный парниковый эффект, который связан с нашими выбросами. Поэтому, когда мы выбрасываем в атмосферу дополнительный CO2, метан или окись азота, все эти молекулы работают как маленькие нагревательные машины
Оксана Тарасова
специалист по выбросам углекислого газа ВМО

Эти "маленькие нагревательные машины" приведут к более чем полутора градусам глобального потепления в ближайшие десятилетия.

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Температурные аномалии в декабре 2020 годаEuronews

Кроме того, стоит учесть, что климатическая система реагирует очень медленно, как объясняет Макс Диллей из Всемирной метеорологической организации.

Климатической системе требуются десятилетия, чтобы впитать то, что находится в атмосфере сегодня. Таким образом, температурная картина, которую мы видим сегодня во всем мире, на этой карте, на самом деле результат концентрации парниковых газов, которые наблюдались в атмосфере 30 лет назад. И поэтому, если смотреть наперед, потребуется еще 30 лет, прежде чем климат придет к равновесию, основанному на концентрации парниковых газов, которые мы имеем в атмосфере сегодня
Макс Диллей
директор департамента по климату ВМО

Человеческая деятельность привела к тому, что уровень углекислого газа в настоящее время составляет более 410 частиц на миллион, по сравнению с доиндустриальным средним показателем в 280 частиц на миллион.

Последствия этого роста серьезны:

В последний раз атмосфера Земли видела такое количество CO2 три-пять миллионов лет назад. И в то время температура у нас была на два-три градуса выше, а уровень моря на десять-двадцать метров выше. Но людей тогда не было
Оксана Тарасова
специалист по выбросам углекислого газа ВМО

Сегодняшняя картина такова - если выбросы можно свести к нулю, то ситуация будет меняться медленно. Подробнее об этом вы можете узнать в нашей рубрике.