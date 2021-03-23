Новости бизнеса: "умный" отдел кадров, "зелёное" автобудущее и катастрофа лыжной индустрии

Новости бизнеса: "умный" отдел кадров, "зелёное" автобудущее и катастрофа лыжной индустрииКомментарии
По мере того, как пандемия заставляет многих из нас по всему миру чувствовать себя одинокими, одна компания старается объединить нас, особенно на рабочем месте. ProFinda преобразует организации с помощью технологий, чтобы сделать их гиперподключенными, открыть миру их универсальные навыки и использовать всю сеть сотрудников и контактов. Компания стартовала амбициозно: они приняли участие в Давосском форуме, работали с бывшим президентом Обамой в Белом доме и заполучили контракты в "Большой шестерке", "мозговых центрах" и многие другие. Мы встретились с генеральным директором ProFinda Роджером Горманом.
Роджер Горман, гендиректор ProFinda:
— У любой организации в мире есть две опоры: первая - это сотрудники и их навыки, вторая - непосредственно рабочий процесс. И, чтобы оптимизировать все, нам надо иметь представление об обоих пунктах и постараться сблизить их.
Натали Линдо, Euronews:
Скажем, что у меня большая компания. У меня огромная рабочая сила, возможно, по всему миру. Как это поможет мне?
Роджер Горман, гендиректор ProFinda:
— Когда у вас более 100 000 сотрудников, вы теряете более миллиарда долларов в год только из-за вынужденного простоя. Речь идет о времени, потраченном на поиск лучших специалистов. По сути, каждый профиль разбивается по секторам: зарплата, отдел кадров, финансы и так далее. Если, обычно, на это уходят недели, то наш инструмент может собрать оптимальные команды за секунды.
Натали Линдо, Euronews:
Что получают при этом сами сотрудники?
Роджер Горман, гендиректор ProFinda:
— Сегодня компании держатся за счет традиционных систем отбора персонала, которые должны помогать узнать людей лучше, но на самом деле так не происходит. Исходя из желаний самих сотрудников и того, чего они могут достичь наша технология продвижения помогает им двигаться по карьерной лестнице.
Натали Линдо, Euronews:
Вы проделали огромную работу. Вы сотрудничаете с тремя членами "Большой четверки". Как вы убеждаете компании в том, что находиться в одной комнате необязательно?
Роджер Горман, гендиректор ProFinda:
— Это один из очень немногих положительных моментов пандемии. Оказалось, что хорошая команда складывается не из-за близости. Поскольку мы все были рядом друг с другом, мы этого не замечали. Объединение команды, проекта и правильного опыта – вот, что важно.
Натали Линдо, Euronews:
Одна из предложенных вами функций - технология через электронную почту.
Роджер Горман, гендиректор ProFinda:
— Когда вы пишете письмо, возникает проблема с постановкой задачи: мне нужна помощь с чем-то, знает ли кто-то... В ответ от множества компаний вы получаете список из 15-20 человек. Наше приложение в реальном времени сопоставляет ваш запрос с вашей сетью: навыками ваших возможных будущих или даже бывших сотрудников. С ProFinda на базовом уровне у вас есть озеро данных о вашем профиле. И зная ваш профиль и запрос от отдела кадров или менеджера по проектам, приложение может сделать предположения. Например, вы эксперт по криптовалюте, или вот Найджел, который 25 лет прожил в Париже, скорее всего говорит по-французски. И если вы рассказывали об интерактивных контрактах в проектах, то мы можем догадаться, что вы эксперт. Мы можем предугадать, какими навыками вы обладаете.
Натали Линдо, Euronews:
Если вы работаете в какой-то специализированной области, будь то медицина или технологии, как здесь можно использовать этот коллективный разум?
Роджер Горман, гендиректор ProFinda:
— Возьмем, к примеру, мероприятие по онкологии в Швеции. У вас есть 43 тысячи ведущих умов, выполняющих важнейшую работу по лечению онкологии, ее исследованию и так далее. У вас есть около недели в Швеции, чтобы найти для сотрудничества кого-то, кто, возможно, работает над нужным проектом в нужное время. Это не инновация, и мы не так лечим рак. Наша система может позволить нужным экспертам найти контакты с нужными людьми в нужное время, по нужному проекту. И именно это приведет к появлению чего-то грандиозного.
Автомобильное "зелёное" будущее
По мере ужесточения правил загрязнения окружающей среды во всем мире, крупные автопроизводители готовятся к выпуску электромобилей, которые, по их словам, появятся на дорогах раньше, чем мы думаем.
В прошлом году во всем мире было продано около 2,5 миллионов электромобилей. По данным информационного агентства IHS Markit, в этом году ожидается увеличение этого показателя на 70%. Американская General Motors заявляет, что впереди еще долгий путь, поскольку эти автомобили составляют лишь 3% от мирового рынка. Компания только что представила свой компактный внедорожник Chevrolet Bolt. Это один из 30 новых электромобилей, которые они обещали вывести на мировой рынок к 2035 году.
Автомобиль поступит в продажу летом 2022 года, но другие автопроизводители активно наступают на пятки. Бренд элитных автомобилей Jaguar недавно объявил, что с 2025 года будет производить только электромобили. Британская компания будет ежегодно инвестировать около 3 млрд евро в соответствии со своим обновленным планом. Компания надеется выпустить свою первую полностью электрическую модель к 2024 году, при этом бренд также планирует использовать водородную энергию, чтобы сократить выбросы углерода.
Крупные автопроизводители уже работают над "водородными" моделями, поскольку регулятивные меры подталкивают отрасль к выпуску автомобилей с нулевым уровнем выбросов, а спрос на бензиновые и дизельные автомобили снижается.
Катастрофа в лыжной индустрии
На фоне пандемии с вынужденными убытками столкнулась и лыжная индустрия. Из-за введенных ограничительных мер многие обеспокоены будущими последствиями.
Зимний сезон в Италии был неудачным. Горнолыжные курорты были закрыты по всей стране из-за жестких ограничительных мер в связи с COVID-19. Минздрав страны объявил, что открытие планируется с 5 марта.
До принятия этих новых мер в Ломбардии, наиболее пострадавшем регионе Италии, где умерло около 28 тысяч человек, курорты должны были больше чем втрое сократить ежедневное количество лыжников. Эти меры, как и во Франции и Германии, были приняты после того, как новые данные показали, что 18% новых случаев заражения были вызваны британским штаммом вируса.
Некоторые поставщики оборудования говорят, что, в отличие от владельцев магазинов, они должны готовить материалы на год вперед, поэтому основная часть их финансовых потерь еще впереди. Группа Rossignol потеряла 40% прибыли от продаж в прошлом году.
В связи с активной вакцинацией населения по всему миру. Есть надежда, что лыжный сезон все же возобновится в этом году.