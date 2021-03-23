Новости бизнеса: "умный" отдел кадров, "зелёное" автобудущее и катастрофа лыжной индустрии

По мере того, как пандемия заставляет многих из нас по всему миру чувствовать себя одинокими, одна компания старается объединить нас, особенно на рабочем месте. ProFinda преобразует организации с помощью технологий, чтобы сделать их гиперподключенными, открыть миру их универсальные навыки и использовать всю сеть сотрудников и контактов. Компания стартовала амбициозно: они приняли участие в Давосском форуме, работали с бывшим президентом Обамой в Белом доме и заполучили контракты в "Большой шестерке", "мозговых центрах" и многие другие. Мы встретились с генеральным директором ProFinda Роджером Горманом.

Роджер Горман, гендиректор ProFinda:

— У любой организации в мире есть две опоры: первая - это сотрудники и их навыки, вторая - непосредственно рабочий процесс. И, чтобы оптимизировать все, нам надо иметь представление об обоих пунктах и постараться сблизить их.

Натали Линдо, Euronews:

Скажем, что у меня большая компания. У меня огромная рабочая сила, возможно, по всему миру. Как это поможет мне?

Роджер Горман, гендиректор ProFinda:

— Когда у вас более 100 000 сотрудников, вы теряете более миллиарда долларов в год только из-за вынужденного простоя. Речь идет о времени, потраченном на поиск лучших специалистов. По сути, каждый профиль разбивается по секторам: зарплата, отдел кадров, финансы и так далее. Если, обычно, на это уходят недели, то наш инструмент может собрать оптимальные команды за секунды.

Натали Линдо, Euronews:

Что получают при этом сами сотрудники?

Роджер Горман, гендиректор ProFinda:

— Сегодня компании держатся за счет традиционных систем отбора персонала, которые должны помогать узнать людей лучше, но на самом деле так не происходит. Исходя из желаний самих сотрудников и того, чего они могут достичь наша технология продвижения помогает им двигаться по карьерной лестнице.

Натали Линдо, Euronews:

Вы проделали огромную работу. Вы сотрудничаете с тремя членами "Большой четверки". Как вы убеждаете компании в том, что находиться в одной комнате необязательно?

Роджер Горман, гендиректор ProFinda:

— Это один из очень немногих положительных моментов пандемии. Оказалось, что хорошая команда складывается не из-за близости. Поскольку мы все были рядом друг с другом, мы этого не замечали. Объединение команды, проекта и правильного опыта – вот, что важно.

Натали Линдо, Euronews:

Одна из предложенных вами функций - технология через электронную почту.

Роджер Горман, гендиректор ProFinda:

— Когда вы пишете письмо, возникает проблема с постановкой задачи: мне нужна помощь с чем-то, знает ли кто-то... В ответ от множества компаний вы получаете список из 15-20 человек. Наше приложение в реальном времени сопоставляет ваш запрос с вашей сетью: навыками ваших возможных будущих или даже бывших сотрудников. С ProFinda на базовом уровне у вас есть озеро данных о вашем профиле. И зная ваш профиль и запрос от отдела кадров или менеджера по проектам, приложение может сделать предположения. Например, вы эксперт по криптовалюте, или вот Найджел, который 25 лет прожил в Париже, скорее всего говорит по-французски. И если вы рассказывали об интерактивных контрактах в проектах, то мы можем догадаться, что вы эксперт. Мы можем предугадать, какими навыками вы обладаете.

Натали Линдо, Euronews:

Если вы работаете в какой-то специализированной области, будь то медицина или технологии, как здесь можно использовать этот коллективный разум?

Роджер Горман, гендиректор ProFinda:

— Возьмем, к примеру, мероприятие по онкологии в Швеции. У вас есть 43 тысячи ведущих умов, выполняющих важнейшую работу по лечению онкологии, ее исследованию и так далее. У вас есть около недели в Швеции, чтобы найти для сотрудничества кого-то, кто, возможно, работает над нужным проектом в нужное время. Это не инновация, и мы не так лечим рак. Наша система может позволить нужным экспертам найти контакты с нужными людьми в нужное время, по нужному проекту. И именно это приведет к появлению чего-то грандиозного.

Автомобильное "зелёное" будущее

По мере ужесточения правил загрязнения окружающей среды во всем мире, крупные автопроизводители готовятся к выпуску электромобилей, которые, по их словам, появятся на дорогах раньше, чем мы думаем.

В прошлом году во всем мире было продано около 2,5 миллионов электромобилей. По данным информационного агентства IHS Markit, в этом году ожидается увеличение этого показателя на 70%. Американская General Motors заявляет, что впереди еще долгий путь, поскольку эти автомобили составляют лишь 3% от мирового рынка. Компания только что представила свой компактный внедорожник Chevrolet Bolt. Это один из 30 новых электромобилей, которые они обещали вывести на мировой рынок к 2035 году.

Chevrolet Bolt EV действительно создал для нас доступный рынок перспективных электромобилей, а Bolt EUV позволяет нам расширить его до одного из самых востребованных сегментов на рынке - сегмента компактных кроссоверов Джесси Ортега главный инженер Chevrolet Bolt

Автомобиль поступит в продажу летом 2022 года, но другие автопроизводители активно наступают на пятки. Бренд элитных автомобилей Jaguar недавно объявил, что с 2025 года будет производить только электромобили. Британская компания будет ежегодно инвестировать около 3 млрд евро в соответствии со своим обновленным планом. Компания надеется выпустить свою первую полностью электрическую модель к 2024 году, при этом бренд также планирует использовать водородную энергию, чтобы сократить выбросы углерода.

Технология топливных элементов - это логичный дополнительный шаг. Чтобы подготовиться к ожидаемому внедрению этого природного источника энергии в будущем, в этом году мы начнем испытания прототипов топлива на дорогах Великобритании Тьерри Боллоре главный исполнительный директор Jaguar Land Rover

Крупные автопроизводители уже работают над "водородными" моделями, поскольку регулятивные меры подталкивают отрасль к выпуску автомобилей с нулевым уровнем выбросов, а спрос на бензиновые и дизельные автомобили снижается.

Катастрофа в лыжной индустрии

На фоне пандемии с вынужденными убытками столкнулась и лыжная индустрия. Из-за введенных ограничительных мер многие обеспокоены будущими последствиями.

Зимний сезон в Италии был неудачным. Горнолыжные курорты были закрыты по всей стране из-за жестких ограничительных мер в связи с COVID-19. Минздрав страны объявил, что открытие планируется с 5 марта.

Это абсурд. Сроки абсурдны. За четыре часа нельзя объявить, что подъемники будут закрыты. 20 дней я вместе с семьей готовил все к открытию Ренато Антониоли управляющий лыжной станцией Cima Piazzi

До принятия этих новых мер в Ломбардии, наиболее пострадавшем регионе Италии, где умерло около 28 тысяч человек, курорты должны были больше чем втрое сократить ежедневное количество лыжников. Эти меры, как и во Франции и Германии, были приняты после того, как новые данные показали, что 18% новых случаев заражения были вызваны британским штаммом вируса.

Мы ожидали получить оборот от 600 000 до 700 000 евро за счет сервисного обслуживания, продажи стержней, шкивов, большого количества резиновых деталей, которые изнашиваются и используются на подъемниках, но нет, все было отменено Жиль Краан гендиректор G.M.M. (Gimar Montaz Mautino)

Некоторые поставщики оборудования говорят, что, в отличие от владельцев магазинов, они должны готовить материалы на год вперед, поэтому основная часть их финансовых потерь еще впереди. Группа Rossignol потеряла 40% прибыли от продаж в прошлом году.

По нашим оценкам, в следующем сезоне у нас будет убыток не 40%, а как минимум 70%, так что последствия будут Бруно Серкли президент Rossignol Group

В связи с активной вакцинацией населения по всему миру. Есть надежда, что лыжный сезон все же возобновится в этом году.