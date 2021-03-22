Создатели "Астразенеки" защищают свою вакцину

Вакцина AstraZeneca безопасна, в 79% случаев предотвращает появление симптомов Covid-19 и в 100% случаев предотвращает тяжёлое течение болезни и госпитализацию: об этом заявили создатели вакцины по результатам тестов, проведённых в США и Южной Америке.

На фоне сообщений о повышенном риске тромбообразования и кампании отказа от вакцины, производители сообщили, что тщательный анализ этих случаев не выявил связи и особой опасности препарата. К тому же выводу ранее пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, для возрастной группы старше 65 эффективность препарата достигает 80% — также по данным компании. Однако именно вакцинация "АстраЗенекой" пожилых вызывает наибольшую обеспокоенность в странах Европы. Так, в Испании использование препарата возобновят со среды, но лишь для граждан младше 65 лет. А во Франции, наоборот, "АстраЗенеку" выдавать будут только тем, кто старше 55.

На этом фоне Брюссель вновь обвинил "АстраЗенеку" в том, что она не выполняет контрактные обязательств перед Евросоюзом, отдавая предпочтение Великобритании и другим странам. В Еврокомиссии пригрозили заблокировать экспорт произведённого на европейских площадках препарата в Соединённое королевство.