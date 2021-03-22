COVID-19 "любит" троицу

В истекшие выходные в Польше выявили без малого 26 с половиной тысяч новых заражений, летальным исходом COVID-19 окончился для 349 пациентов.

Прошедшая неделя дала рост заболеваемости на четверть, общее число инфицированных - то же, что и пике второй волны, в ноябре.

В связи с подобной ситуацией Германия усиливает контроль на границе с Польшей, а глава минздрава страны Недзельский указывает, что причина всплеска - быстрое распространение британского штамма: "Сегодня можно говорить, что именно этот штамм практически вытеснил все остальные мутации коронавируса. По нашим оценкам, британским штаммов в настоящее время заражены от 60 до 80% зарегистрированных инфицированных. Британский штамм очень заразен, и он отличается повышенной вирулентностью".

В то время как в Париже и пригородах жители посажены под замок с рядом исключений - в виде покупок, занятий спортом и даже походов к парикмахеру, в Марселе решили отпраздновать уход зимы и наступление весны.

Проводить карнавальное шествие, однако, никто не разрешил.

Местные власти и силы правопорядка назвали такое поведение безответственным, шествие разогнали.

Франция по числу заражений находится на втором месте в Европе, тут инфицировано почти 4 миллиона 300 тыс. человек.

В Барселоне правоохранители тоже не церемонились с теми, кто нарушает установленные правила, один из центральных кварталов столицы Каталонии стал местом встреч для молодежи, собравшихся убедительно попросили разойтись.

В Италию, где прививочной кампанией руководит генерал Франсиско Фильоло, один из лучших специалистов НАТО по логистике, доставлена первая партия профилактического препарата от американской "Модерны" - свыше 300 тысяч доз.

Теперь их предстоит распределить, премьер Драги, который ввел локдаун на большей части Апеннин, понимает, что время работает против него.

Сардиния, место отдыха богатых и знаменитых, попала в тот же список, что и Ломбардия и ряд других регионов.

Там рестрикции действуют с сегодняшнего дня.

В Британии вакцинация идет стремительными темпами - только за последние 24 часа инъекцию получили без малого 900 тысяч человек. Правительство готово при соблюдении графика - покончить с ограничениями в третьей декаде июня.