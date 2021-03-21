Утром — на Марс, вечером — к маме

"Игровой" полёт на Марс с более чем серьёзной подоплёкой: швейцарские школьники три дня провели на "марсианской базе" — в лесу под Лозанной. Это не просто игра: проект готовили 9 месяцев. За это время школьники посещали настоящие университетские лекции по астрономии и ракетостроению в политехническом университете, студенты помогали им готовится к "полёту".

"Мы научились делать ракеты, переносить жару, есть обезвоженные продукты — мы их правда пробовали!, — занимались биологией", — рассказывает один из участников.

Себастьян Руссель, учитель:

"Мы проводили эксперимент так, как если бы действительно оказались на Марсе. Если космическую пищу, изучали выращивание растений... Снаружи мы все были в шлемах, и только в помещении шлем можно было снимать".

Каждый вечер "астронавты" возвращались по домам — как того требовали родители и пандемия. Но они надеются, что смогут действительно отправиться на Марс. Детей вдохновляли фотографии, которые прямо сейчас снимает на Красной планете марсоход "Настойчивость", а также самый настоящий астронавт, Клод Николье — единственный пока что швейцарец, который был в космосе.