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США

Starship Илона Маска взорвался при посадке во второй раз подряд

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 Надежда Дрямина
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Starship Илона Маска взорвался при посадке во второй раз подряд
Авторское право  AFP
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Запуск прототипа космического корабля Starship, разработанного компанией Илона Маска SpaceX, во второй раз подряд завершился неудачей.

Испытания проходили во вторник на полигоне в Техасе. Успешно стартовав, ракета с серийным номером 9 (SN9 ) поднялась на высоту около 10 километров.

Затем она должна была совершить плавную посадку. Но вместо этого начала резко снижаться и взорвалась при касании с землёй.

В SpaceX назвали запуск удачным, добавив, что нужно "немного поработать над посадкой".

Аналогичный инцидент произошёл на испытаниях предыдущего - восьмого - прототипа Starship в декабре прошлого года. Тогда корабль, предназначенный для полётов на Марс, также взорвался при приземлении.