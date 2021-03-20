Фаградальсфьядль проснулся после 6000 лет спячки

В Исландии отменены все авиарейсы из-за извержения вулкана Фаградальсфьядль в 30 км от столицы страны, Рейкьявика. Вечером в пятницу в склоне горы образовался разлом, из которого бьют фонтаны лавы высотой до 100 метров. Вулкан пробудился после 6000-летней спячки, а последнее извержение в его окрестностях происходило 800 лет назад.

Пол Эйнарссон, геофизик:

"Нет, извержение неожиданностью не стало, напротив, вся страна его ждала, затаив дыхание, по меньшей мере три недели. К этому всё шло довольно долго. Сейсмическая активность начала усиливаться на полуострове ещё 15 месяцев назад".

За эти месяцы перед извержением произошли десятки тысяч небольших землетрясений и подземных толчков — неопасных, но изрядно попортивших жизнь в окрестных городах и посёлках.

Фаннар Йонассон, мэр Гриндавика:

"Я думаю, люди успокоились. Было очень утомительно жить в условиях, когда постоянно происходили землетрясения — пусть небольшие, но они заставляли вас просыпаться каждый раз и держали в напряжении. Некоторые говорили, — 'Скорее бы уж извержение произошло, какое-нибудь небольшое в удалённом регионе — заодно и землетрясения наконец кончатся'".

Потоки лавы, по словам учёных, не несут опасности для людей .Вулканические газы и пепел могут создать проблемы, но метеорологи надеются на то, что их помогут сдержать ветер и сильные осадки.