Извержение Ключевской сопки

Сход селевых потоков из-за извержения Ключевской сопки может нанести урон рыбному промыслу Камчатки, заявляют учёные. Высочайший действующий вулкан Евразии вновь проснулся полторы недели назад: на склоне образовались две трещины, извергающие лаву и грязекаменные потоки.

Посмотреть на это вместе с учёными отправились туристы-экстремалы.

Борис Смирнов, турист:

"Мы готовились к этому долго, с самого начала извержения. Узнали мы о нём 2 марта и сразу загорелись идеей о поездке на Ключевской вулкан".

Ключевской стратовулкан просыпается каждые пять-шесть лет, извержения могут идти довольно долго, но существенной опасности для местных жителей, как правило, не представляют, хотя ближайшие поселения расположены в полусотне км от вершины.

Дмитрий Мельников, старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН:

"Та интенсивность, которая сейчас наблюдается, не опасна, не представляет угрозы для близлежащих населённых пунктов. И интенсивность угасает: когда извержение только началось, было две трещины, сейчас осталась одна, она немного "успокоилась" лава там не истекает".

В ноябре прошлого года высота вулкана была 4835 метров; из-за постоянных извержений она постоянно меняется в довольно широких пределах; новых измерений пока не проводили.