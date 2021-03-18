Бастуют аэропорты

Несколько сотен сотрудников авиакомпаний, серьёзно пострадавших от пандемии коронавируса, проводят акцию протеста в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, пытаясь спасти свои рабочие места.

Абдельазиз Насер, генеральный секретарь профсоюза STAAAP (Синдикат транспортной и вспомогательной деятельности в аэропортах Парижа):

"Они отдали 7 млрд Air France, и в этом пакете нет условия субподряда, по которому подрядчик привлекает к исполнению своих обязательств другое лицо. На столе уже лежат тысячи увольнительных, но сегодня, когда я с вами разговариваю, они наняли временно не менее 800 сотрудников, и это только начало".

Трафик в парижских аэропортах снова упал в феврале из-за пандемии, при этом число пассажиров упало на 82,7% по сравнению с предыдущим годом.

Чиновники иммиграционной службы в лондонском аэропорту Хитроу собираются объявить забастовку во время пасхальных выходных из-за кадровых изменений, которые, по словам профсоюзов, привели к многочасовым задержкам для пассажиров, прибывающих в Великобританию. Сотрудники коммерческих служб аэропорта заявили,что также не выйдут на работу с первого апреля из-за неприемлемых штатных расписаний.

Очень мало людей путешествуют через аэропорты Великобритании - на международные рейсы допускаются лишь те у кого есть на это веская причина. Для остальных запрет будет действовать по меньшей мере до середины мая.