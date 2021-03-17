Дания дала добро на обе линии "Северного потока — 2"

Власти Дании разрешили укладку второй линии газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне королевства. Работы должны начаться до конца марта, — сообщает ТАСС со ссылкой на график, предоставленный Датским энергетическим агентством.

Реализация проекта осложняется из-за санкций США. В конце 2019 укладка труб в Балтийском море была приостановлена после отказа некоторых европейских партнёров от сотрудничества. Компании опасались попадания в американские чёрные списки из-за «Северного потока». Работы возобновились в 2020.

В январе Копенгаген согласовал укладку первой нити газопровода, — согласно графику, эти работы будут вестись до мая. Тогда сообщалось, что компании Nord Stream 2 остаётся достроить ок. 150 км. «Северного потока». Предполагается, что после завершение датского участка судно-трубоукладчик «Фортуна» вернётся в воды Германии, где необходимо уложить ещё 28 км. труб.

Новые препятствия

Строительство «Северного потока — 2» тем временем через суд пытаются заблокировать немецкие экологи. Они обжаловали разрешение на укладку трубопровода в водах Германии. МИД Литвы призывал приостановить реализацию проекта до предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Польша и Украина просили остановить строительство газопровода.

Заморозку «Северного потока» обсуждали как потенциальную часть санкций против российских чиновников, бизнесменов и организаций после отравления Алексея Навального. Информагентства сообщают, что в свете последних событий строительство газопровода рассчитывают завершить к сентябрю.