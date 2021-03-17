Университет для фальшивомонетчиков

Болгарская полиция провела совместную операцию с американскими коллегами в университете Софии, где в течение длительного времени печатались долларовые купюры высочайшего качества.

Конфискованы принтеры и другое оборудование для печати денег. Также изъято 4 миллиона фальшивых долларов США и свыше 3,5 миллионов фальшивых евро.

Название учебного заведения пока не разглашается.

Арестованы два человека. Как сообщили в столичной прокуратуре, это - мужчина и женщина, сотрудники ВУЗа. По данным следствия, они взимали 10% от номинальной стоимости поддельных банкнот, изготавливаемых в университетской типографии.

В полиции предполагают, что подозреваемые состоят в крупной преступной группировке, которая занимается контрабандой фальшивых долларов на Украину и евро - в западно-европейские страны.