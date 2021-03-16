Мадридские пати: гулять так гулять

В большинстве европейских городов продолжают действовать привила социального дистанцирования и вводятся новые ограничения для борьбы с третьей волной коронавирусной инфекции. На этом фоне жизнь в испанской столице, если и не кипит, то кажется вполне активной. В барах, ресторанах, уличных кафе полно посетителей. На улицах и площадях многолюдно. Это привлекает сотни туристов, которые приезжают в Мадрид, чтобы отдохнуть и порадоваться весеннему солнцу.

Туристка из Франции: "Мы планируем пойти в ресторан, а может быть и в бар выпить пива. Повеселимся, вспомним какой жизнь раньше была".

Журналисты местных СМИ только за один уик-энд насчитали в Мадриде две с половиной тысячи французских туристов. Впрочем, в шумный мегаполис, расположенный практически в центре Пиренейского полуострова, приезжают путешественники и из других стран, в том числе из Германии. Зачем?

Турист из Германии: "Да просто посидеть в нескольких ресторанах, выпить пива, насладиться видом и посмотреть на людей. Быть на улице, а не сидеть дома".

В кафе и барах - и испанцы, и иностранцы. Несмотря на то, что ограничения здесь не такие жесткие, как в других европейских столицах, люди чувствуют себя в безопасности.

Турист из Франции: "В Испании не совсем те же санитарные меры, по сравнению с Францией, но все носят маски, повсюду есть дезинфицирующие средства для рук, так что все нормально".

До позднего вечера в Мадриде открыты и клубы. В некоторых заведениях посетители веселятся и после наступления комендантского часа. За минувшие выходные столичная полиция разогнала более четырехсот незаконных вечеринок.

Хосе Луис Морсильо, полиция Мадрида: "Что касается иностранцев, не только граждан Франции, но и людей из других стран, они собираются группами, а в некоторых случаях делают вечеринки в квартирах, что создает определенные проблемы".

Люди устраивают пирушки не только в клубах и частных домах. К организации пати мадридская молодежь подходит творчески.

Хосе Луис Морсильо, полиция Мадрида: "В прошедшие субботу и воскресенье нам пришлось разгонять вечеринки, например в магазине по продаже мраморных скульптур, ювелирных бутиках, гаражах, складских помещениях и малярных мастерских. Люди собираются практически везде, где это возможно".

Хайме Веласкес, Euronews: "Власти Мадрида по своему подошли к борьбе с пандемией, что позволило повысить активность в секторе туризма и гостеприимства, где занято 13% испанской рабочей силы. В стране сейчас насчитывается четыре миллиона безработных. Мадрид пытается найти равновесие: заботиться о здоровье граждан и при этом не забывать об экономике".

В последнем квартале прошлого года ВВП Мадрида увеличился почти на 4,5%. Каждое третье новое рабочее место в стране приходится на столицу. Именно в Мадриде в сфере туризма занято большее число людей, нежели в других регионах. Весте с тем, Мадрид является и лидером по числу новых случаев заболевания COVID-19.